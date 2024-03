Altavilla Milicia, la strage in diretta telefonica. Il punto sulle indagini

14/03/2024 09:08:00

Il massacro in diretta telefonica. E' una delle ipotesi che viene fuori negli ultimi giorni sulla strage di Altavilla Milicia.



Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia diabolica (in foto) che avrebbe aiutato e ispirato Giovanni Barreca, a sterminare la sua famiglia, sarebbero stati al telefono con qualcuno mentre si stava compiendo la strage. La rivelazione è stata fatta dallo stesso Barreca all'avvocato Giancarlo Barracato. Se così fosse si aprirebbero nuovi inquietanti scenari sul massacro di Antonella Salamone e dei figli Kevin e Emanuel.

Quelli di Barreca sono ricordi confusi che dovranno essere confermati dalle perizie e dai tabulati telefonici.

Tra le ipotesi c’è sempre stata quella secondo cui Fina e Carandente potrebbero far parte di un movimento ben più ampio e complesso che, con la scusa di un atto di fede, sfrutterebbe la fragilità sociale e psicologica delle persone per ridurle in una sorta di schiavitù.

Intanto i Ris stanno esaminando i vestiti della coppia, si cercano conferme alla versione di Barreca e della figlia 17enne anche lei arrestata e che, quindi, la coppia avesse diretto, ispirato e partecipato al massacro.