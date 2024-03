Marsala, dopo 45 anni si ritrovano gli studenti della 3D della scuola "Mario Nuccio"

14/03/2024 00:10:00

Si sono ritrovati assieme a distanza di ben 45 anni. Si tratta degli studenti dell’allora classe 3d della Scuola media “Mario Nuccio”.

Ormai professionisti affermati hanno avuto modo di passare una serata assieme rievocando i tempi della scuola media allorquando,

come tanti altri coetanei, ne combinavano bonariamente di tutti i colori. Hanno in pratica rievocato di quando trovavano scuse per non

farsi interrogare o per giocare a pallone invece che studiare. Con tanta commozione hanno anche ricordato chi non c’è più e i professori di cui imitavano caratteristiche e difetti. Una bella serata che, si sono promessi ripeteranno presto. Se è vero infatti che è passato tanto tempo e altrettanto vero che una volta ritrovatisi difficilmente faranno a meno di ritrovarsi periodicamente.

Questi i partecipanti all’incontro: Gaetano Signorino, Giovanni Pinto, Vincenzo Ferrara, Girolamo Ferrara, Giuseppe Pipitone, Fausto Pizzo, Massimo Fernandez, Fabio volpe, Mario Di Stefano, Vincenzo Barraco, Francesco figlioli, Antonino Alagna, Andrea Vella, Rosario

Parrinello, Gaspare De Vita.