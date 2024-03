Schifani: "Privatizzare gli aeroporti? Si per Palermo e Catania. Trapani non è in vendita"

15/03/2024 15:15:00

Torna a parlare del futuro dell'aerporto di Trapani, e, più in generale di quello degli scali siciliani, il presidente della Regione, Renato Schifani.

"Oggi tutti i piu' grossi aeroporti d'Italia sono privatizzati e funzionano" spiega Schifani, intervenuto al museo archeologico regionale Pietro Griffo, ad Agrigento, in occasione dell'evento "Una finestra sul territorio" per i 79 anni del quotidiano La Sicilia.

"Privatizzazione - spiega - significa superare il sistema di controlli sugli acquirenti. La logica del governo da me guidato e' quella di seguire questo percorso. E' aumentata l'esigenza di rafforzare le infrastrutture degli aeroporti per renderli piu' competitivi ma serve chi investe e a investire sono i privati". Schifani prosegue: "La logica e' privatizzare Palermo e Catania. Su Trapani si e' fatta una polemica ma ho chiarito che non e' in vendita in questo momento, poi si vedra' anche perche' porta utili. Quando si avviera' il processo di privatizzazione parleremo anche di Trapani. E' chiaro che l'aeroporto di Trapani non va svenduto". Il governatore precisa: "Stiamo lavorando sui collegamenti Palermo-Trapani per puntare su un unico hub aeroportuale".