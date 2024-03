Ecco le rotte da Birgi per l'estate 2024. Da oggi gli sconti per i siciliani verso tutte le destinazioni

15/03/2024 06:00:00

Mancano due settimane al via della "Summer" 2024 all'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi. Ufficialmente partirà il 31 marzo e terminerà il 29 ottobre. Vediamo quali sono tutte le rotte dello scalo trapanese, al centro in questi giorni della vicenda Antonini, con il botta e risposta con la Regione e la rinuncia alla scalata dopo lo stop dei vertici del governo regionale.

25 destinazioni - I numeri della stagione estiva 2024 dicono che le rotte sono 25. Saranno 11 nazionali e 14 internazionali. Da Bergamo a Tolosa, per un totale di 81 partenze settimanali, che diventeranno 88 nei mesi caldi di Giugno, Luglio, Agosto. Tra le rotte nazionali ci sono: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Pantelleria, Forlì.

Riguardo al problema di Ryanair che ha ordinato i nuovi aerei che tardano ad arrivare, questo comporterà solo la cancellazione di uno dei voli per Milano Malpensa. Passa a due corse settimanali, da Aprile a tutto Ottobre, rispetto alle tre inizialmente previste, ma in compenso viene aggiunto un volo su Roma Fiumicino.

Le rotte Europee - Le destinazioni internazionali, invece, partono da e per Charleroi in Belgio, Bod Bordeau in Francia, Billund in Danimarca, Bratislava, NRN Dusseldorf, FKB Karlsluhe Baden Baden in Germania, Malta, Manchester in Inghilterra, Porto, Riga, Siviglia, STN sempre in Gran Bretagna, Tolosa e KTW Katowice in Polonia. I voli sono operati tutti dalla compagnia aerea Ryanair, tranne quello per l'isola di Pantelleria, coperto con la continuità territoriale da Dat, Danish Air Transport con il marchio VolidiSicilia.

Sconti estesi a tutte le destinazioni italiane - Da oggi 15 marzo per contrastare il caro-voli la Regione siciliana fino al 31 dicembre 2024 sconterà il biglietto aereo di tutti i residenti in Sicilia che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia e avranno un abbattimento sulle tariffe aeree del 25 per cento. Non più, dunque, solo i voli dalla Sicilia e per gli aeroporti di Milano e Roma e viceversa.

Il presidente della Regione, Renato Schifani: "Non solo Roma e Milano: fino al 31 dicembre gli sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia saranno estesi a tutte le destinazioni italiane. Un altro risultato importante in favore dei cittadini siciliani e contro quella politica commerciale degli algoritmi che penalizza gli abitanti della nostra Isola speculando sulla nostra condizione di insularitaÌ€". «Oggi - ha detto Schifani - abbiamo raggiunto un altro risultato importante in favore dei cittadini siciliani e contro quella politica commerciale degli algoritmi che penalizza gli abitanti della nostra Isola, speculando sulla nostra condizione di insularità. La lotta al caro voli è sempre stata una mia priorità e l'ho dimostrato con i fatti, a partire dalle denunce che hanno avuto il merito indiscusso di porre la questione al centro del dibattitto nazionale ed europeo e che hanno convinto il governo Meloni a conferire all'Antitrust maggiori poteri. Abbiamo anche portato in Sicilia un nuovo vettore per stimolare una sana concorrenza che possa calmierare i prezzi e, prima di Natale, abbiamo finanziato i primi bonus sui biglietti, cosa che nessun governo siciliano prima di noi aveva fatto. Ed è proprio grazie al successo di questa prima iniziativa che abbiamo deciso di estendere gli sconti. La nostra è una battaglia giusta e andremo avanti con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione».

L'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò - "Finora, sono oltre centomila le richieste di rimborsi. La grande risposta ottenuta dal bonus contro il caro voli – ha aggiunto Aricò - ci ha convinti a estendere ai collegamenti con gli scali di tutta Italia il beneficio voluto dal governo Schifani. Questa misura è una risposta che viene incontro ai viaggiatori residenti in Sicilia per eliminare gli effetti degli aumenti del costo dei biglietti aerei, soprattutto nei periodi più “caldi”, come sta avvenendo anche per le festività pasquali. Particolare attenzione abbiamo dedicato anche agli aeroporti delle isole siciliane, i cui residenti potranno adesso usufruire del bonus per muoversi con più facilità. Stiamo sostenendo i viaggiatori siciliani e continuiamo a lavorare per rendere sempre più efficace questo strumento. Proprio per venire incontro ai siciliani che hanno prenotato a prezzi rincarati i viaggi per il periodo pasquale abbiamo stabilito che il bonus si potrà richiedere per tutte le nuove tratte aggiunte oggi anche per i voli acquistati in precedenza ma effettuati dal 15 marzo in poi"

Come si fa per ottenere lo sconto - La misura è finanziata dalla Regione siciliana con propri fondi, 33 milioni di euro le risorse stanziate finora. Le compagnie Ita e Aeroitalia hanno attivato fin da subito un link nelle proprie piattaforme dedicato ai residenti siciliani che acquistando i biglietti aerei ottengono immediatamente lo sconto del 25 per cento. Nel dettaglio, il contributo economico che sarà riconosciuto a partire da oggi e fino al 31 dicembre di quest'anno, è pari al 25 per cento del costo del biglietto per ogni singola tratta, fino a un massimo di 75 euro, per tutti i residenti in Sicilia. Lo sconto arriverà al 50 per cento, fino a un massimo di 150 euro per le cosiddette categorie prioritarie: i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, gli studenti e i residenti con un Isee inferiore a 15mila euro (e non più 9.600 euro). Per le nuove destinazioni, gli sconti non saranno praticabili al momento dell'acquisto del biglietto, ma soltanto a rimborso, presentando l'istanza direttamente sull'apposita piattaforma del dipartimento Infrastrutture della Regione (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/). Per i collegamenti con Roma e Milano restano invariate le precedenti modalità, quindi la possibilità di ottenere subito la detrazione direttamente dal sito delle compagnie che hanno stipulato la convenzione con la Regione. Lo sconto verrà praticato anche sui canali di vendita online, delle agenzie di viaggio. Sono esclusi dai benefici i residenti che utilizzano voli già titolari di riduzione per la continuità territoriale.