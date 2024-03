I fatti del 15 Marzo: elezioni farsa in Russia, tensione a Gerusalemme, altra strage a Gaza

15/03/2024 07:27:00

E' il 15 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi in Russia si vota per rieleggere Putin. Gli altri tre candidati sono comparse. Il presidente cerca un plebiscito: vuole l’80 per cento delle preferenze

• A Belgorod e Kursk continuano i combattimenti dei paramilitari russi filo-ucraini che chiedono di boicottare le elezioni

• È il primo venerdì di Ramadan. A Gerusalemme la tensione è alle stelle. Mentre Israele intensifica il dispiegamento delle forze dell’ordine, Hamas istiga i palestinesi alla rivolta e invoca «un’escalation su tutti i fronti»

• Ventuno civili sarebbero morti a Gaza per mano dell’esercito israeliano, mentre erano in attesa degli aiuti umanitari. Tel Aviv smentisce

• Muhamad Mustafa è il nuovo primo ministro dell’Anp, l’Autorità nazionale palestinese. È un fidato consigliere di Abu Mazen

• Nel Mediterraneo almeno sessanta migranti sono morti di fame e di sete. Sono rimasti alla deriva per più di quattro giorni. Intanto la corte di Giustizia Ue ha congelato il decreto Cutro

• A Indian Wells Jannik Sinner ha battuto LeheÄŤka in due set e ora, in semifinale, affronterà Alcaraz. L’altoatesino è alla 19esima vittoria consecutiva

• A Modena un ragazzo di colore è stato picchiato dai carabinieri. Lui, un guineano di 23 anni, che lavora con regolare premesso di soggiorno, era arrivato in Italia otto anni fa con un barcone: «Solo in Libia mi hanno trattato così». Nuove polemiche sulle forze dell’ordine





• Salvini riunisce i sovranisti il 23 marzo a Roma. Un appuntamento in vista delle Europee dell’8-9 giugno per recuperare consensi picchiando duro contro l’Europa

• L’Aquila sarà Capitale della cultura italiana 2026. Polemiche da parte del Pd che parla di «un premio per finalità elettorali»

• Un giovane giocatore della primavera della Roma ha rubato un video hard del telefono di un’impiegata del club e lo ha diffuso tra i compagni di squadra. Le è stata licenziata, lui neanche ammonito. Scandalo e polemiche

• A tre anni dalla morte, Saman Abbas avrà il suo funerale. Si terrà a Novellara il prossimo 26 marzo. Saranno esequie private

• Missione compiuta per Milan, Roma e Atalanta in Europa League e per la Fiorentina in Conference: l’Italia porta quattro squadre ai quarti di finale delle coppe europee. Oggi a Nyon i sorteggi

• Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico croato siederà sulla panchina biancoceleste per un anno e mezzo

Titoli

Corriere della Sera: Le elezioni blindate di Putin

la Repubblica: Le rotte della morte

La Stampa: Uccisi dalla fame e dalla sete

Il Sole 24 Ore: Frodi fiscali, le fabbriche italo-cinesi

Avvenire: Voto a perdere

Il Messaggero: Isee, la misura salva bonus

Il Giornale: Rischio spionaggio sui nostri dati

Leggo: Migranti, odissea mortale

Qn: Russia al voto tra misteri e rischio frode

Il Fatto: Regalo a Mediaset: / rischi di sanzioni Ue

Libero: L’intelligenza fiscale

La Verità: Così è nato il blitz per portare / il gender nell’ospedale del Papa

Il Mattino: Bonus figli escluso dall’Isee

il Quotidiano del Sud: Regioni, è finita la cuccagna

il manifesto: Salvatori / di frodo

Domani: Flop nomine e autonomia in panne Salvini ora rischia la crisi di nervi