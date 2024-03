La Monte Erice torna alle origini. Le verifiche in piazza Vittorio Emanuele a Trapani

19/03/2024 12:20:00

Rombi di motore, derapate e tornanti a tutta. Ma anche tanti eventi, proiettandosi verso il futuro, senza dimenticare il passato.

Sarà tutto questo la Cronoscalata Monte Erice del 70° anniversario, la sessan-taseiesima edizione, in programma dal 26 al 28 aprile fra Trapani, Valderice ed Erice.

Le tre città sono pronte a ospitare la prova inaugurale del nuovo campionato Supersalita e l’Automo-bile Club Trapani, l’organizzatore dell’evento sportivo più importante della Sicilia occidentale, ha già messo in campo tutte le proprie forze.



Anche quest’anno le verifiche si terranno a piazza Vittorio Emanuele, a Trapani. Giovanni Pellegrino, il presidente dell’Ac Trapani, ha voluto confermare la location per l’abbraccio ricevuto, nella passata edizione, da parte della cittadinanza, sempre particolarmente attenta alla Monte Erice e vicina alla kermesse. E poi anche perché la prima edizione, nel 1954, partì proprio da piazza Vittorio Emanuele a Trapani. “E quest’anno, in occasione del 70° anniversario da quella prima Cronoscalata, non po-tevamo mancare da questo luogo – sono le parole di Giovanni Pellegrino -, dove la città vecchia si unisce a quella nuova e dove, tenendo le verifiche di una gara del campionato Supersalita si può sentire l’odore del mare, distante poche decine di metri. La Cronoscalata Monte Erice è un grande evento motoristico, ma è anche altro. È anche volano per il turismo del territorio”.