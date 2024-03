Furto in appartamento sventato questa mattina in via Fardella, nel centro di Trapani

22/03/2024 14:58:00

Un furto in appartamento è stato sventato questa mattina in via Fardella, nel centro di Trapani. I ladri erano riusciti a intrufolarsi nell'abitazione, ma sono stati messi in fuga dall'arrivo della polizia, allertata da alcuni vicini insospettiti dai rumori.

Alcuni residenti di via Fardella hanno udito rumori provenire da un appartamento. Insospettiti, hanno immediatamente chiamato il 113, segnalando un possibile furto in corso.

Due pattuglie della Squadra Volante, impegnate nei servizi di controllo del territorio per contrastare la microcriminalità, sono intervenute tempestivamente sul posto. Al loro arrivo, i ladri si erano già dileguati senza portare via nulla.

La polizia sta ora conducendo indagini per identificare i responsabili del tentato furto. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona e si stanno interrogando i residenti per raccogliere ulteriori informazioni utili.

L'intervento tempestivo dei cittadini e la loro prontezza nel chiamare la polizia sono stati fondamentali per sventare il furto. La loro collaborazione con le forze dell'ordine è un tassello essenziale per la sicurezza del territorio.

Fortunatamente, il proprietario dell'appartamento non ha subito alcun danno materiale.

L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione della microcriminalità disposti dalla Questura di Trapani. La presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio mira a garantire la sicurezza dei cittadini.