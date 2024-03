"Una vita tranquilla": a Palermo e Marsala il libro sui misteri della latitanza e della cattura di Messina Denaro

22/03/2024 06:00:00

A poche settimane dalla sua uscita e già alla seconda ristampa, il libro "Una vita tranquilla - Latitanza e cattura, verità e misteri" (Zolfo Editore) di Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia approda in Sicilia per due presentazioni. I due autori incontreranno il pubblico per approfondire i dettagli di questa intricata vicenda e i suoi enigmi ancora irrisolti.

Venerdì 22 marzo, alle ore 18.00, la prima tappa si terrà a Palermo presso la Libreria Mondadori (ex Flaccovio) (via Roma, 270). A dialogare con gli autori sarà la giornalista Carla Falzone.

Sabato 23 marzo, alle ore 18.00, l'appuntamento si sposta a Marsala presso lo spazio culturale Finestre dal Mondo (via Sibilla, 36). A condurre l'incontro saranno Salvatore Inguì e Lillo Garlisi, fondatore della casa editrice Zolfo.

"Una vita tranquilla" ripercorre, con meticolosa ricostruzione, gli ultimi anni di latitanza di Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista mafioso ricercato da trent'anni. Attraverso un'analisi minuziosa dei fatti, il libro svela i dettagli della sua vita quotidiana a Campobello di Mazara, un'esistenza apparentemente tranquilla che nascondeva segreti e misteri.

Dalla scoperta delle sue condizioni di salute alla creazione della falsa identità, passando per l'atto finale - l'arresto - il libro compone un mosaico di informazioni, ponendo allo stesso tempo domande che attendono ancora una risposta definitiva. Perché la morte del boss non rappresenta di certo la fine di questa storia intricata.

Di Girolamo e Trocchia si distinguono per il loro approccio diretto e privo di compiacimenti. Il loro lavoro si discosta nettamente dalle "mattinali e veline" che hanno caratterizzato la comunicazione sulla cattura del boss. Il libro non offre scoop o ricostruzioni "inedite", ma racconta con onestà e schiettezza i fatti, lasciando spazio a domande e riflessioni.

"Una vita tranquilla" è un libro che offre una lettura alternativa del caso Messina Denaro. Apre nuovi spunti di riflessione e sollecita un dibattito aperto e onesto su una vicenda che ha segnato profondamente l'Italia. Un libro da leggere per andare oltre le apparenze e cercare di comprendere la complessità di questa storia che continua ad alimentare dubbi e interrogativi.

Gli autori:

Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore, è direttore del portale Tp24.it e di radio Rmc 101, collabora con i quotidiani "Domani" e "Linkiesta". Ha vinto numerosi premi giornalistici, tra cui il "Premiolino" nel 2014 e il Premio Paolo Borsellino nel 2022. È autore di diversi libri sulla mafia e la criminalità organizzata, tra cui "Matteo va alla guerra", "Gomito di Sicilia" e "L'invisibile. Matteo Messina Denaro".

Nello Trocchia, inviato del quotidiano "Domani", è noto per lo scoop sul pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di cui ha pubblicato i video. Ha scritto per "Il Fatto Quotidiano" e "L'Espresso" e ha realizzato reportage sulle mafie per diverse testate televisive. Tra i suoi ultimi libri "Casamonica" e "Pestaggio di Stato". Ha ricevuto il Premio Giancarlo Siani e quello dedicato a Paolo Borsellino.