Ecco la tomba di Tomasi di Lampedusa 

23/03/2024 17:19:00

uesta mattina si è svolta la cerimonia di svelamento del monumento funerario di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore del Gattopardo, all’interno del Pantheon di San Domenico. La chiesa degli illustri di Palermo.

«Palermo conferma il suo apprezzamento, la sua vicinanza con un grande della Sicilia, dalla sensibilità più evoluta, quale è stato Giuseppe Tomasi di Lampedusa - così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. La sua produzione letteraria resta ancora oggi un faro, una radiografia di uno spaccato sociale. Nonostante i pregiudizi e le difficoltà, questa città è riuscita a sollevarsi e continua a farlo e il segnale della memoria è importante. La chiesa di San Domenico è il Pantheon dei palermitani, che custodisce i grandi esempi come Giovanni Falcone e da oggi anche quello dello scrittore Tomasi di Lampedusa. Un pensiero particolare lo rivolgo al figlio Gioacchino Lanza che ha dato il via a questa operazione che ha trovato subito sostenitori nei club service, nella comunità religiosa e nella sensibilità della città che oggi è qui presente e che si è tradotta nell’azione del Comune, convinto che queste iniziative siano importanti per la memoria ma anche nella prospettiva del futuro con i giovani che devono attivare la connessione ideale tra esempi del passato come Tomasi di Lampedusa e l’avvenire».