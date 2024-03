Gaspare Davì, marittimo di Trapani, muore schiacciato durante una manovra al porto

24/03/2024 10:04:00

Un marittimo di 43 anni di Trapani, Gaspare Davi, è morto in un incidente sul lavoro. Lascia la moglie e due figlie.

La tragedia, assurda, è avvenuta nel porto di Napoli. L'uomo era un marittimo dell’equipaggio del traghetto Gnv Antares diretto a Palermo. L’incidente è avvenuto la sera di sabato.

Davì, marinaio di bordo, stava ultimando le manovre di carico, prima della partenza della nave, quando è rimasto schiacciato dalla ralla, intenta a posizionare un semirimorchio.

L’uomo non si è accorto della manovra ed è rimasto schiacciato, morendo sul colpo.

“ Esprimiamo sgomento per il tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri sera nel Porto di Napoli. - commenta il Segretario Generale Filt Cgil Campania Angelo Lustro - in cui ha perso la vita un lavoratore marittimo trapanese, di 48 anni, della Società GNV. Quest'ultimo episodio conferma che l’attenzione da rivolgere alla sicurezza nei luoghi di lavoro non è mai abbastanza. C'è molta tensione tra i lavoratori portuali e marittimi di Napoli. Bisogna agire subito per esaminare con attenzione quanto è successo ed intervenire sui rischi correlati e sulle interferenze. E ’ inaccettabile che un giovane possa morire mentre compie il proprio dovere, perché lavoro non deve significare morte. Ogni giorno e in qualsiasi settore si piangono morti di lavoratrici e lavoratori. L'11 aprile la Cgil e la Uil avevano già indetto uno Sciopero Nazionale per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, visto l'assoluta mancanza di risposte da parte del Governo che nulla sta facendo per tale piaga”.