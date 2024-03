A Mazara il progetto "App-@id" per la selezione di psicologi e psicoterapeuti

27/03/2024 02:00:00

Nell’ambito del progetto “App-@id - Nuove tecnologie per il supporto ai pazienti per le patologie neuromotorie”, promosso dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Mazara del Vallo (UILDM) e selezionato nell’ambito dell’area inclusione sociale dalla “Call for IDEAs” lanciata nei mesi scorsi dalla Fondazione TIM, è stato emanato un bando per la creazione di una long list di psicologi e psicoterapeuti.

Secondo modalità di assoluta trasparenza la sezione UILDM di Mazara del Vallo si è attivata nel promuovere questo avviso pubblico per la selezione di 20 figure esperte che avranno il compito di fornire assistenza psicologica anche tramite un app (in fase di realizzazione) e/o un numero verde a pazienti affetti di da patologie neuromotorie, caregiver, operatori sanitari coinvolti nella cura degli stessi pazienti. Il bando (ove specificati requisiti, criteri, modalità di selezione, termini contrattuali ed altri dettagli relativi alle attività relative al progetto “App-@id) è scaricabile al seguente link.

Le domande per la partecipazione al bando dovranno pervenire tramite apposita pec entro e non oltre le ore 12 di sabato 6 aprile 2024. Il Progetto della UILDM Mazara nasce dall’esigenza di sostenere non solo le persone affette da distrofia muscolare e da altre malattie neurodegenerative, ma anche coloro che se ne prendono cura e gli operatori che li supportano, aiutandoli a riconoscere i bisogni di cura, di assistenza e di aiuto, facilitando l’accesso ai servizi specifici. “App-@id” è un progetto pilota, rivolto a 400 utenti delle Regioni Lazio e Sicilia, 800 caregiver e operatori sanitari, a Associazioni della rete UILDM.

Il progetto, oltre a fornire assistenza psicologica agli utenti, punta a rendere tale assistenza di facile e rapida accessibilità grazie all’uso di tecnologie innovative. In particolare saranno sviluppati da un team di professionisti ed esperti, in co-progettazione con pazienti e loro familiari, dei “tool” dedicati ai bisogni di assistenza psicologica dell’utenza attraverso i quali si potranno contattare anche per le emergenze, psicologi e psicoterapeuti che forniranno orientamento, sostegno e psicoterapia online in base ai bisogni espressi.