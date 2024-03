Trapani. Arrivano le transenne per i Misteri. E cambia l'itinerario della processione

27/03/2024 08:40:00

Sono arrivate a Trapani le transenne per la processione dei Misteri del Venerdì Santo. Processione che, quest'anno, vede il percorso un po' modificato rispetto agli anni passati.

Le transenne sono state fornite della Regione Siciliana, per l'esattezza dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono circa 500 e serviranno a delimitare il percorso. La maggior parte arrivano dalla Protezione civile di Catania, 390, che finiti i Misteri resteranno in dotazione alla sede provinciale di Trapani.

Intanto, dicevamo, cambia il percorso della processione dei Misteri, anche a causa dell'incendio dei giorni scorsi in via Corallai che ha comportato la chiusura della strada.

L’Unione Maestranze, quindi, si è trovata nelle condizioni di dover modificare l’itinerario, perché non potendo più transitare da via Corallai, bisognava capire come bypassare questa arteria. Così, giunti in via Nunzio Nasi, la processione svolterà a sinistra all’incrocio con via Tartaglia, per arrivare al viale Duca d’Aosta e, risalendo verso Nord, giungerà in piazza Generale Scio. Quindi, imboccherà il lungo rettilineo di corso Vittorio Emanuele da dove, proprio all’incrocio con via Corallai, l’itinerario della Processione tornerà ad essere quello stilato in un primo momento.

Non cambia il punto di partenza e il punto di arrivo della secolare processione. Questo, in particolare, l'itinerario.

Piazza Purgatorio [venerdì 29 marzo, ore 14];

Via Generale Domenico Giglio;

Via Nunzio Nasi;

Via Generale Enrico Fardella;

Via San Francesco D’Assisi;

Via Barlotta;

Via G.mo Tartaglia;

Viale Duca D’Aosta;

Via Cristoforo Colombo;

Via Giovanni da Procida;

Via Silva;

Via Dei Piloti;

Largo delle Ninfe;

Via Carolina;

Piazza Generale Scio;

Corso Vittorio Emanuele;

Via Torrearsa;

Via Garibaldi;

Piazza Municipio;

Piazza Vittorio Veneto;

Viale Regina Margherita;

Piazza Vittorio Emanuele [sosta arrivo 1° gruppo ore 20,00]

Piazza Vittorio Emanuele [ripartenza ore 01,00 di sabato 30 marzo];

Via Spalti;

Via Osorio;

Via XXX Gennaio;

Corso Italia;

Piazza Sant’Agostino;

Piazza Scarlatti [passaggio sede Unione Maestranze];

Piazza Saturno;

Via Torrearsa;

Corso Vittorio Emanuele;

Via Roma;

Via Libertà;

Piazza Matteotti;

Via Libertà;

Corso Vittorio Emanuele;

Via Serisso;

Via Nunzio Nasi;

Via Giacomo Tartaglia;

Viale Duca D’Aosta;

Piazza Generale Scio [ricomposizione bande e processioni ore 05,30];

Corso Vittorio Emanuele;

Via Torrearsa;

Viale Regina Elena;

Casina delle Palme;

Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

Piazza Lucatelli;

Via Turretta;

Via Nunzio Nasi;

Via Generale Domenico Giglio;

Piazza Purgatorio [entrata in chiesa 1° gruppo ore 07,45]