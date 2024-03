Il cordoglio della Federazione Pallacanestro Sicilia per la scomparsa di Felice Licari

27/03/2024 07:55:00

Il comitato regionale della Sicilia della Federazione Italiana Pallacanestro esprime il suo cordoglio per la scomparsa del marsalese Felice Licari. Con una nota, nella quale si ricorda la carriera sportiva di Licari, si stringe in un abbraccio alla famiglia del compianto direttore della Pinacoteca di Marsala.

Ci ha lasciati prematuramente Felice Licari. Direttore della pinacoteca di Marsala, nello sport ha avuto una lunga e importante carriera come arbitro, sin dal 1973, ed è giunto fino alla Serie B e alla Serie A femminile, categorie in cui ha diretto 250 gare fino al 1992. In seguito è stato tra i fondatori del Panatletico Marsala ed è diventato osservatore arbitrale. È stato presidente regionale del CIA Sicilia dal 2003 al 2006 e commissario speciale in Legadue. È stato premiato con la stella di bronzo al merito sportivo nel 2008. Aveva 67 anni, sposato con Roberta e padre di Gianluca e Bruno, quest’ultimo arbitro di Serie B e A2/F e delegato CIA Trapani.

La presidente FIP Sicilia Cristina Correnti, a titolo personale, il presidente CIA Sicilia Manuel Attard e il consiglio direttivo regionale esprimono il profondo cordoglio alla famiglia e specialmente a Bruno.

È stato disposto un minuto di silenzio per le partite regionali da mercoledì a domenica. I funerali si terranno nella Chiesa San Pietro a Marsala (Trapani) venerdì 29 marzo alle 10:30.