Futsal: oggi inizia l'avventura nella Final Eight di Coppa per il Futsal Mazara

28/03/2024 07:00:00





E’ iniziata ieri con la partenza alla volta della Basilicata l’avventura del Futsal Mazara alle Final Eight di Coppa Italia. La truppa mazarese in serata è arrivata al Villaggio Akiris, in località Nova Siri (MT), quartier generale della competizione dove alloggiano tutte le otto formazioni che prenderanno parte alla stessa. Sarà proprio la formazione siciliana ad inaugurare la kermesse affrontando il Diaz Bisceglie nella prima gara in programma oggi alle ore 11:30 al PalaCampagna di Bernalda (MT). I pugliesi arrivano dal Girone G della Serie B, dove attualmente occupano la seconda posizione. A due giornate dalla fine della stagione regolare i biancorossi sono ancora in corsa per il primato, nonostante il ritardo di 3 punti dalla capolista Città di Acri. Sono 43 i punti in classifica conquistati (13 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) dal Diaz che vanta al momento la miglior difesa del torneo con appena 48 gol subiti. Nel cammino in Coppa Italia, invece, i pugliesi hanno superato prima il Castellana (4-2 dts) e successivamente il Città di Acri (2-0). In chiave offensiva la punta di diamante è sicuramente il pivot spagnolo Miguel Rubio, già a quota 26 gol in campionato. Il Futsal Mazara dal canto proprio ha approfittato della sosta del campionato per ricaricare le pile in vista del rush finale. Dopo una partenza in sordina, con ambizioni iniziali ben più modeste, adesso la società del Presidente Maggio non nasconde le proprie ambizioni. L’obiettivo del team gialloblu è quello di riuscire in una storica doppietta Coppa-Campionato. Per l’assalto alla Coppa Italia Mister Bruno ha chiamato a raccolta tutti gli uomini. In caso di arrivo in Finale, infatti, la squadra sarebbe chiamata a disputare 3 gare in 3 giorni, un dispendio di energie che rende necessario il coinvolgimento dell’intero roster. Per la prima gara contro il Diaz il tecnico mazarese non potrà contare sullo squalificato Buscaglia, partito comunque insieme al resto del gruppo. Le gare potranno essere seguite gratuitamente in diretta streaming sul sito Futsal TV previa registrazione (gratuita).