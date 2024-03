Europee, Cateno De Luca ha le liste pronte. Forza Italia accordo con Raffaele Lombardo

30/03/2024 06:00:00

Cateno De Luca ha scatenato la campagna acquisti e ha liste già pronte per correre in Europa. Ha voluto presentare a Roma il progetto “Libertà”, accanto a lui la presidente del movimento Sud chiama Nord, Laura Castelli, il deputato Francesco Gallo, il deputato all’ARS Ismaele La Vardera.

C’è l’animalista Enrico Rizzi, c’è l’imprenditore Paolo Silvagni, titolare del marchio Valleverde, c’è anche Piera Aiello, ex deputata del Movimento Cinque Stelle, Giacinto Boldrini del Partito Pensionati, Luana Guzzetti e Mauro Beccari in rappresentanza di Noi agricoltori e pescatori, Roberto Bernardelli del Grande Nord, il giornalista Francesco Amodeo, il movimento Vita e Insieme Liberi.

Durante la conferenza stampa di presentazione la Aiello non ha lesinato critiche ai Cinque Stelle: “Mi impedivano di presentare anche soltanto un emendamento. In questi anni ho continuato a stare accanto ai testimoni di giustizia e agli imprenditori che subiscono il racket. Se avrò la fortuna di andare in Europa porterò lì le leggi che provengono dal lavoro di Falcone, Borsellino e Scopelliti. L’Europa è sorda sul tema della legalità perché pensa che la criminalità organizzata non sia un suo problema, ma non è così”.

Sul cartellone elettorale di De Luca ci sono 17 simboli, 4 non ancora svelati, la parola “Libertà” è al centro. Non si placano le polemiche all’interno della lista Stati Uniti d’Europa che mette insieme una serie di sigle che reggono bene nel resto d’Italia, in Sicilia no. Acque agitate che riguarda soprattutto l’ingresso della DC, che onestamente a consensi fa la differenza.

I numeri di +Europa, dei socialisti e delle altre sigle sono marginali e residuali, leggermente meglio Italia Viva. Occorrerà dunque rafforzare questo tipo di alleanza elettorale. Un primo veto è stato messo da Federico Pizzarotti, già sindaco di Parma, e presidente di +Europa: l’accordo con i renziani non si deve fare. La prossima mossa sarà quella di diffidare il partito all’uso del simbolo.

Pizzarotti chiede ad Emma Bonino di azzerare tutto e di ripartire con le alleanze: "Non posso cofirmare la lista comune. Emma, come puoi accettare di compromettere +Europa e la tua storia personale in una alleanza politica ed elettorale con un signore condannato in via definitiva a 7 anni per favoreggiamento di mafiosi? Ti sembra in linea con Renew Europe ? Come ho preannunciato in direzione non posso prestarmi a questa farsa lesiva degli interessi del partito e dei suoi elettori”.

A stretto giro la risposta della Bonino: “Bisognerebbe spiegare a Pizzarotti che una lista di scopo è una lista di scopo, se ancora non ha capito gli posso consigliare di leggere la Treccani. Se è così convinto ed innamorato di Calenda ci vada, non ci siamo parlati ma da settimane mi sembra così, se si vuole far eleggere da Calenda faccia pure. Una proposta politica non è un carcere”.

Non c’è nessuna confusione in Forza Italia che ha già i candidati pronti, un accordo quasi perfezionato con Raffaele Lombardo. La partita delle Europee si gioca con uno sbarramento importante, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze.

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.