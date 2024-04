Muore al passaggio del treno mentre lavora vicino i binari

01/04/2024 17:26:00

Un uomo è morto al passaggio del treno mentre lavorava al suo orto vicino i binari.

L'uomo di 80 anni di Calatabiano, in provincia di Catania, è tragicamente morto ieri pomeriggio, attorno alle 16, dopo essere stato investito da un treno in transito lungo la linea ferrata.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma dalle prime informazioni pare che l’uomo si trovasse in prossimità dei binari – a quanto pare stava raccogliendo in un piccolo orticello delle lattughe – quando un treno in transito ha provocato una forte raffica di vento che lo ha fatto sbilanciare. Cadendo a terra, l’uomo ha battuto la testa contro alcuni sassi, riportando ferite mortali. Non è dato sapere se il treno lo abbia urtato o meno.



I soccorsi del 118 di Fiumefreddo sono intervenuti tempestivamente, ma, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia ferroviaria di Catania, i carabinieri della Compagnia dei Giarre e il magistrato di turno della Procura etnea per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.