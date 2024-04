I fatti del 2 Aprile: raid israeliano in Siria, Erdogan perde le elezioni, Von der Leyen indagata

02/04/2024 07:33:00

Buongiorno, è il 2 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Damasco, in Siria, un raid dell’esercito israeliano ha distrutto un palazzo dell’ambasciata iraniana. Sarebbe stato ucciso il capo dei pasdaran Mohammad Reza Zahedi. Teheran promette una risposta «decisa e durissima»

• L’Akp di ErdoÄŸan ha perso ad Ankara, Instanbul e nelle principali città turche. Alle amministrative il Chp, maggior partito di opposizione, ha battutola formazione del presidente turco, al peggiore risultato di sempre





• Ursula von der Leyen rischia di non essere rieletta. È indagata dalla procura europea per distruzione di sms, corruzione, conflitto di interessi, interferenza nelle funzioni pubbliche. Al centro del caso, messaggi poco chiari scambiati durante la pandemia con l’ad di Pfizer Albert Bourla

• Ultime sulle europee: Meloni vorrebbe sganciarsi da von der Leyen. La Lega non ha i soldi per fare una solida campagna elettorale. Fi si prepara a dire addio a Lara Comi

• Conte è in difficoltà, Schlein pensa a Fassino e Pizzarotti di +Europa si oppone alla lista di scopo con Renzi: «Ci sono i margini per evitarlo»

• Domani si votano le mozioni di sfiducia per Santanchè e Salvini. La maggioranza ha già precettato tutti i parlamentari. A Fdi non piacciono i rapporti tra Salvini e Russia Unita di Putin. La Lega non ci tiene a tutelare la titolare del Turismo sotto indagine

• Jannik Sinner è numero 2 nel ranking mondiale. Domenica a Miami ha battuto in finale Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1. Ora punta alla vetta della classifica. Se tutto andrà bene potrebbe conquistarla già a giugno

• Israele in piazza per protestare contro Netanyahu. I manifestanti chiedono le sue dimissioni, nuove elezioni ma soprattutto un accordo sul rilascio degli ostaggi

• Mosca vuole portare Kiev in tribunale per le morti di Tatarsky e Durghina

• Una nuova inchiesta giornalistica sulla cosiddetta Sindrome dell’Avana condurrebbe a Mosca. A far ammalare i funzionari Usa sarebbe stata un’arma a ultrasuoni usata da una unità d’intelligence, la 29155. Dubbi a Washington

• L’Inter batte l’Empoli 2-0. Ora ai nerazzurri bastano undici punti per assicurarsi lo scudetto. Il Bologna supera la Salernitana 3-0 e, nella volata Champions, stacca la Roma, fermata sullo 0-0 a Lecce. Pareggio 1-1 tra Cagliari e Verona e tra Sassuolo e Udinese

Titoli

Corriere della Sera: Raid di Israele, / generale iraniano / ucciso a Damasco

la Repubblica: Attacco ai pasdaran

La Stampa: Un miliardo di debiti per curarsi

Il Sole 24 Ore: Imprese, per gli aiuti servirà un test

Avvenire: La nostra Africa

Il Messaggero: Un bonus per attuare il Pnrr

Il Giornale: L’inchiesta sul Covid / piomba sulle Europee

Leggo: Raid israeliano, bombe a Damasco

Qn: Israele attacca l’Iran (a Damasco)

Il Fatto: Paura per Santanchè / e Salvini: tutti in Aula

Libero: Punturone a Bruxelles

La Verità: La procura Ue indaga sugli sms / di Ursula al cran capo di Pfizer

Il Mattino: Bonus per accelerare il Pnrr

il Quotidiano del Sud: L’orrendo ombrello della minaccia nucleare

il manifesto: L’erba / del / vicino

Domani: Vaccini, indagine su von der Leyen Meloni deve pensare a un piano B