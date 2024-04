Oggi tempo stabile, ma non troppo. Le previsioni

02/04/2024 08:08:00

Vediamo le previsioni del tempo in Sicilia per oggi, 2 Aprile 2023. Nelle prime ore del mattino si registrano 14° a Palermo, Caltanissetta e Agrigento, 13° a Siracusa e Trapani, 12° Messina, 10° a Ragusa, 8° a Enna, la città meno fredda è Catania con 16°.

Alta pressione sulla Sicilia, garanzia di tempo stabile, ma non pienamente. La giornata di oggi è caratterizzata dal transito di velature innocue trasportate da correnti di maestrale, non si prevedono piogge e le temperature sono previste in diminuzione, più marcata sul settore tirrenico della regione.

I valori massimi più elevati sul settore ionico dove toccheremo i 25 °C. Mari generalmente mossi, poco mosso lo Ionio sotto costa.