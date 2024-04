I fatti del 3 Aprile: Israele uccide volontari a Gaza, mozione di sfiducia per Salvini e Santanchè

03/04/2024 06:56:00

E' il 3 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Un drone israeliano ha colpito un convoglio di volontari nel centro di Gaza. Il bilancio è di sette morti. Proteste internazionali. Tel Aviv sparla di un «tragico incidente». Duro Netanyahu: «In guerra succede». Diverse associazioni di volontariato si sono ritirate dalla Striscia

• Dopo l’attacco di Israele a Damasco i vertici del regime di Teheran hanno promesso «vendetta». Secondo gli analisti però Teheran eviterà l’escalation





• Alla viglia della mozione di sfiducia per Matteo Salvini, la Lega prende le distanze dal partito di Putin: «I propositi di collaborazione con Russia Unita non hanno più valore dopo l’invasione dell’Ucraina». Un passo indietro giudicato insufficiente dall’opposizione

• Oggi si vota la sfiducia pure per la ministra Santanchè, ma lei non è affatto preoccupata. È convinta che la mozione non passerà

• Ieri in commissione al Senato è arrivato il primo sì al premierato. Tra le modifiche: il limite di due mandati (elevabile a tre), l’eliminazione della soglia del 55 per cento dei seggi come premio di maggioranza e l’introduzione della possibilità per il premier di revocare i ministri

• A Belve Matteo Salvini fa sapere che la Meloni ogni tanto gioca a burraco con la sua fidanzata, Francesca Verdini: «Sono due faine e odiano perdere»

• Il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ha ribadito che la magistratura di Budapest è indipendente e che le pressioni dell’Italia per Ilaria Salis sono inutili. Parole che per il padre di Salis sono una sentenza: «Il verdetto già emesso».

• Al via la procedura per gli espropri per il ponte sulla Stretto. Tra Calabria e Sicilia dovranno lasciare le proprie case 450 famiglie. Pronti i ricorsi

• Borse in rosso e petrolio a massimi da sei mesi

• Joe Biden e Xi Jinping hanno avuto una lunga conversazione telefonica. Per un’ora e quarantacinque minuti hanno parlato di Taiwan, Mosca, Ai, microchip e Fentanyl

• Il Papa ha cambiato il suo rito funebre. Non vuole essere esposto. Nel suo libro ha anche rivelato retroscena di conclavi e ha parlato di Ratzinger, l’unico che lo difese dai complotti



• Un terremoto di magnitudo 7.4 ha fatto tremare Taiwan. Nonostante si tratti del più forte degli ultimi 25 anni, i danni sono pochi. Il bilancio provvisorio parla di quattro e di una cinquantina di feriti. A Taipei, la situazione è tornata alla normalità dopo poche ore. Persino le scuole sono aperte

• Asia Vitale, la ragazza di Palermo stuprata dal branco a luglio, è stata sequestrata e minacciato da dei ragazzi che aveva denunciato

• La Juve ha battuto la Lazio nella semifinale di andata della Coppa Italia per 2 a 0. Una vittoria che porta la firma di Chiesa e Vlahovic

• A Marrakesh Berrettini, Cobolli e Fognini passano al secondo turno

Titoli

Corriere della Sera: Portavano cibo, uccisi a Gaza

la Repubblica: La strage dei volontari

La Stampa: Salvini all’angolo rompe con Putin

Il Sole 24 Ore: Superbonus, senza cessione del credito / stangata in vista per 15mila condomini

Avvenire: Strage di volontari

Il Messaggero: Gaza, la strage dei volontari

Il Giornale: La Lega cancella Putin

Leggo: Ritorno in aula con il mal di scuola

Qn: Primo sì all’elezione diretta del premier

Il Fatto: Boschi vuole abolire / i giornalisti nei talk

Libero: Primarie e pallottole

La Verità: Ursula non basta, vogliamo Speranza

Il Mattino: Gaza, strage dei volontari

il Quotidiano del Sud: La barca Italia va

il manifesto: Obiettivo / mirato

Domani: La guerra senza confini di Netanyahu / Gaza rischia di diventare un deserto