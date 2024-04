Ignazio Profera nel direttivo nazionale di Gens Nova

11/04/2024 19:00:00

Ignazio Profera, per molti anni responsabile della Digos del Commissariato di Polizia a Castelvetrano, è tra i nove componenti del nuovo direttivo nazionale di Gens Nova, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile provinciale dal 2022.

Gens Nova, è un’associazione di volontariato nata in Puglia nel 2004 e oggi presente in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Veneto. L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale riguarderà il periodo che va dal 2024 al 2027. L’associazione, già guidata dall’avvocato Antonio Maria La Scala (nella foto, a sinistra, insieme a Profera), si occupa della tutela delle vittime delle violenze di genere, oltre che della diffusione a 360° della cultura della legalità, attraverso la costituzione di parte civile e la rete con le istituzioni nazionali, regionali e locali, promuovendo numerose iniziative di formazione ed informazione per la cittadinanza e nelle scuole.