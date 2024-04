I fatti del 12 Aprile: le proteste sulla sicurezza nel lavoro, rottura Conte - Schlein, è morto OJ. Simpson

12/04/2024 06:56:00

E' il 12 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Nella centrale di Bargi si cerca ancora il corpo di Vincenzo Garzillo, l’ultimo dei dispersi. Ieri sono stati ritrovati i cadaveri di Paolo Casiraghi, Adriano Scandellari e Alessandro D’Andrea.

• Cgil e Uil sono scese in piazza per protestare contro le morti sul lavoro e la logica dei subappalti. Polemiche perché con loro non c’era la Cisl

• Salvatore Bernabei, l’ad di Enel Green Power, proprietaria della centrale idroelettrica, risponde alle accuse. Sostiene che alla centrale non ci sono mai stati problemi in materia di sicurezza. Nega sia la presenza di una catena di subappalti, sia l’ipotesi di gare al ribasso

• Conte fa il bis: dopo aver fatto saltare a Bari le prime primarie giallorosse in vista delle amministrative, ritira il M5s dalla giunta regionale di Emiliano. Schlein è furiosa



• Con 336 voti favorevoli, 163 contrari e 39 astenuti il parlamento Ue chiede di inserire il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali. La risoluzione però non è giuridicamente vincolante. Vorrebbe esortare Paesi come Malta, Polonia e Ungheria, a depenalizzare completamente l’interruzione di gravidanza

• La Banca centrale europea mantiene i tassi fermi. La decisione è stata presa a larghissima maggioranza ma non all’unanimità. Il comunicato ufficiale lascia intendere un taglio a giugno

• È morto OJ. Simpson, star del football americano, attore. Assolto nel processo del secolo, quello per la morte della ex moglie, venne condannato per aver tentato di rubare le sue memorabilia. Aveva 76 anni





• Zelens’kyj cerca disperatamente nuove reclute. Ieri il parlamento ucraino ha approvato un provvedimento che riduce le possibilità di esenzione e irrigidisce le sanzioni per chi diserta il servizio militare. Cancellata anche la norma che avrebbe permesso a chi è in servizio da più di 36 mesi di tornare a casa

• Tra Israele e Hamas lo stallo è totale. Anche il Wall Street Journal sostiene che gran parte degli ostaggi sarebbe già morta. Paura per la possibile vendetta di Teheran

• Al processo per la morte di Giulia Tramontano è stato sentito l’ultimo vocale della ragazza. Il 27 maggio, a esattamente un anno dall’uccisione, l’interrogatorio ad Alessandro Impagnatiello

• È stato assolto Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano che uccise Peter Ungureanu, uno dei quattro ladri che avevano fatto irruzione nel suo locale

• Dagli scavi di Pompei sono emersi affreschi mai visti prima. Sono ispirati alla guerra di Troia. Si lavora già alla possibilità di aprire il ritrovamento al pubblico

• A Montecarlo Jannik Sinner ha sconfitto anche Jan-Lennard Struff (6-4 6-2). Oggi nei quarti si ritrova davanti Holger Rune. Eliminato Sonego

• Nell’andata dei quarti di Europa League, l’Atalanta ha sconfitto all’Anfield il Liverpool 3 a 0 e la Roma ha battuto a San Siro il Milan 1 a 0

• Dopo nove anni ,Paolo Sorrentino torna in concorso a Cannes con Parthenope. Nella sezione cinema di ricerca c’è anche Roberto Minervini con I dannati.

Titoli

Corriere della Sera: Puglia, lo strappo di Conte

la Repubblica: Pd, lo strappo di Conte

La Stampa: «Lavoro, fermiamo la strage»

Il Sole 24 Ore: Nuovo BTp Valore dal 6 maggio

Avvenire: Questione di dignità

Il Messaggero: Pensioni, stop a nuovi scivoli

Il Giornale: Conte arresta il Pd

Leggo: Centrale, la tragica conta delle vittime

Qn: Conte fa tabula rasa, Pd all’angolo

Il Fatto: Conte: «Repulisti» / Emiliano: «Lo farò»

Libero: Cozze amare per Pd

La Verità: I pm abbattono il sistema Emiliano

Il Mattino: Pensioni, stretta sugli scivoli

il Quotidiano del Sud: Napoli ritrova la sua anima

il manifesto: Peggio di così

Domani: In Puglia crolla il sistema Emiliano Conte mette il Pd spalle al muro