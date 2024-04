Marsala, PSI: "Città sempre più pericolosa. Il sindaco faccia qualcosa di concreto"

12/04/2024 22:00:00

Il Partito Socialista Italiano di Marsala con una nota a firma del segretario Antonio Consentino, torna a denunciare la crescente insicurezza che attanaglia la città. "Sin dall'insediamento del Sindaco Grillo, Marsala è diventata sempre più pericolosa", si legge nella nota.

Ciclisti e monopattini fuori controllo - "Nonostante la recente realizzazione di una pista ciclabile, che però "probabilmente per come è strutturata viene ignorata o forse non del tutto compresa dai ciclisti", il centro storico è letteralmente invaso da biciclette, monopattini e mezzi elettrici che circolano a tutta velocità, anche nelle zone a traffico limitato, creando seri pericoli per i pedoni, soprattutto gli anziani", continua la denuncia di Consentino.

Il segretario del Psi ricorda il ripetersi di risse e aggressioni. "A peggiorare la situazione, si verificano frequentemente risse, come quella avvenuta la sera del Giovedì Santo scorso in piazza Loggia e via Garibaldi, dove sono stati lanciati petardi tra le persone, creando momenti di panico. Giorni fa, in piazza Francesco Pizzo, una coppia di minorenni è stata aggredita a colpi di mazza da baseball".

Il PSI chiede un'azione concreta - "Non crede il Sindaco Grillo che sia necessario un maggiore controllo sulle strade e piazze della città?", chiede il PSI. "Ritiene che sia sufficiente aver vietato il consumo di alcol sulle pubbliche vie?". I socialisti criticano l'amministrazione comunale per aver previsto, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, l'assunzione di un solo agente di Polizia Municipale per l'anno 2025. "Si tratta di un grave errore di valutazione", contnua la nota dei Socialisti "che non potrà consentire all'amministrazione di accampare scusanti, tipo la carenza di personale".

I cittadini chiedono a gran voce una città più sicura - Intanto", concludono i socialisti, "i cittadini non sono liberi di passeggiare e muoversi indisturbati in città, se non mettendo a rischio la loro incolumità. L'amministrazione comunale deve fare di più per garantire la sicurezza dei cittadini di Marsala".