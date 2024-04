Marsala, studente del Professionale Cosentino in finale alla gara nazionale di protesi mobile

12/04/2024 20:30:00

Andrea Falco, studente dell'indirizzo odontotecnico dell'Istituto Professionale Giovanni XXI Cosentino si è qualificato alle finali nazionali della gara di protesi mobile Trofeo Ruthinium 9 edizione 2024. Un risultato che premia il suo impegno.

Alle spalle di questo successo c'è un percorso di studi solido e una preparazione impeccabile. Andrea ha potuto contare sulla guida esperta dei suoi docenti, Giovanni Nasosti, Sasha Caldarella e Massimiliano Siragusa, che lo hanno accompagnato passo dopo passo, trasmettendogli le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare le prove con sicurezza e determinazione.

"Essere tra i primi 8 finalisti di tutta Italia e primo in Sicilia è una grande soddisfazione, spero di essere un esempio per i compagni e per chi intraprenderà questo percorso di studi".- Così ha dichiarato Andrea Falco.- Raggiungere questo traguardo è stato un incoraggiamento per affrontare consapevolmente sia gli esami di stato che in futuro il mondo del lavoro".