Petrosino, all'Istituito Nosengo un seminario sull'autismo

12/04/2024 10:00:00

Autismo, neurodiversità e inclusione i temi affrontati nel seminario organizzato martedì 9 aprile 2024, dall'Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, Scuola Polo per l’Inclusione della provincia di Trapani, in collaborazione con la Rete di Scopo “Insieme per aiutarli” in occasione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” celebrata il 2 aprile.

Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Domenico Pocorobba e del sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, molto interessanti sono stati gli interventi delle personalità coinvolte, moderate dalla referente di istituto per l'inclusione, Isabella

Marino: Paolo Pace, Neuropsichiatra N.P.I. e Referente Centro Autismo A.S.P. di Trapani; Paola Daniela Virgilio, Docente distaccata L.107/2015 U.S.R. Sicilia, Vice Presidente Nazionale A.N.P.E. In videocollegamento Giuseppe Inglese, Dirigente tecnico dell’USR Lazio, cui si deve l’individuazione dell’Istituto “Nosengo” quale Scuola polo per l’inclusione della provincia di Trapani; Maria Rita Sclafani, Presidente dell’Associazione “Parent to Parent Italia” e Federico De Rosa, autore dei libri “Quello che non ho mai detto”, “L’isola di noi” e “Una mente diversa”, che ha raccontato il suo “Diversamente felici“ insieme al padre Oreste De Rosa. Gli

interventi dei relatori e le testimonianze di chi vive in prima persona l’autismo hanno sottolineato le immense risorse, le potenzialità, le abilità speciali e l’unicità che le persone autistiche portano con sé.

Federico De Rosa scrive: "Io autistico non sono una persona “rotta” o sbagliata, ma una persona fuori contesto, chiamata a vivere in un mondo che non è il suo mondo perché funziona secondo logiche che non le sono congeniali. Se un autistico viene però accettato, amato e supportato nella sua diversità può imparare molto…Raggiunto un certo livello di integrazione, la mente autistica

smetterà di evidenziare solo i limiti e comincerà a mostrare capacità sorprendenti…anche noi potremmo eccellere in qualcosa!".

Interessante anche l’interpretazione e la rivisitazione del libro “L’isola di noi” realizzate dagli alunni della classe 3ªD sotto la guida della docente Maria Luisa Sciacca, funzione strumentale per l’inclusione. Il seminario ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto e di crescita per tutti i partecipanti, personale scolastico e non, genitori e alunni, favorendo una maggiore consapevolezza e un approccio più inclusivo che valorizzi la neurodiversità.