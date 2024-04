I fatti del 13 Aprile 2024: Iran pronto a colpire, diplomazia al lavoro, rebus Trump

13/04/2024 07:22:00

E' il 13 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’Iran è pronto a colpire Israele. L’ayatollah Khamenei ha ripetuto che «il nemico malvagio va punito». Gli americani parlano di un attacco imminente e di portata massiccia. Fonti della CNN parlano di almeno 100 missili già armati e pronti al lancio

• Netanyahu ha riunito al tramonto il consiglio di sicurezza, lo stato maggiore annuncia di aver definito i «piani offensivi e difensivi». Gli ufficiali hanno mobilitato gli ospedali in tutta la nazione

• La diplomazia di tutto il mondo è al lavoro per scongiurare l’escalation. La Casa Bianca si dichiara pronta a difendere Israele. Lufthansa ha annunciato che tutti i voli da e per Teheran sono sospesi. Papa Francesco si rivolge ai musulmani con un messaggio su al-Arabiya. «Non lasciamo che divampino le fiamme del rancore. A chi ha la grave responsabilità di governare le nazioni: basta, fermatevi!».

• Oggi l’opposizione israeliana tornerà in piazza contro Netanyahu. In centinaia hanno marciato nei pressi del Kibbutz Urim, a ridosso della Striscia, per chiedere il rilascio degli ostaggi. Tra i tanti cartelli, emergeva la citazione biblica «Shlach et ami», Lascia andare il mio popolo. Era la frase detta da Mosè al Faraone

• Le cancellerie europee stanno cercando di sondare Donald Trump per capire cosa intende fare davvero con la Nato nel caso dovesse tornare presidente

• Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva per le case ecologiche. I governi nazionali avranno un’ampia discrezionalità per raggiungere gli obiettivi concordati e su quali edifici far rientrare nelle regole





• Esplosione? Fuga di gas? Incendio? La magistratura sta cercando di capire cosa è successo alla centrale elettrica del lago di Suviana. Intanto, i sommozzatori hanno recuperato il corpo del settimo e ultimo disperso





• Il pm di Milano ha chiesto l’ergastolo per Alessia Pifferi. «Non è affetta da alcuna patologia». «Ha lasciato morire la figlia tra atroci sofferenze».

• A Pescara una professoressa lesbica abusava di una studentessa di 14 anni. È accusata di abusi sessuali aggravati

• Daniela Santanché è indagata anche per il reato di falso in bilancio

• Dal 2025 Fortunato Ortombina diventerà sovrintendente della Scala, il direttore musicale Riccardo Chailly resterà fino al 2027

• Un egiziano di 42 anni, finito in carcere per aver stuprato una vecchietta alle porte di Milano, s’è impiccato nella sua cella con un cavo del televisore

• I metalmeccanici dell’industria dell’auto di Torino e dintorni sono scesi in piazza contro le scelte industriali di Stellantis. In piazza Castello c’erano 10-12 mila lavoratori

• Francesco Totti dice di avere le prove che Ilary lo tradiva con un altro uomo, oltre al personal trainer Cristiano Iovino. I due ex coniugi si vedranno il 19 aprile in tribunale

• Il principe William e il principino George sono andati allo stadio di Birmingham per la partita dell’Aston Villa contro i francesi del Lille. La prima uscita pubblica da quando Kate ha fatto sapere di avere il cancro

• Secondo fonti del Corriere della Sera, Steven Zhang sta trattando la cessione dell’Inter a investitori sauditi

• La Lazio ha battuto la Salernitana 4 a 1. Al 14’ erano già 2 a 0

• A Monte Carlo Jannik Sinner dopo una partita andata avanti per due ore e quaranta, ha battuto il danese Holger Rune con un punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Ora andrà in finale contro Tsitsipas

• Dopo una lunga malattia è morto lo stilista Roberto Cavalli. Un grande della moda italiana. Aveva 83 anni. L’ultima compagna Sandra Bergman Nilsson, che gli ha dato un figlio l’anno scorso, gli è stata a fianco fino all’ultimo

• Se n’è andata anche Eleanor Coppola, regista americana, moglie di Francis Ford Coppola, madre di Sofia Coppola. Aveva 87 anni

Titoli

Corriere della Sera: Minacce e razzi su Israele

la Repubblica: Israele, la grande paura

La Stampa: Natalità, affondo di Meloni / “Utero in affitto disumano”

Il Sole 24 Ore: Giorgetti: superbonus in 10 anni / Mossa taglia debito da 12,7 miliardi

Avvenire: Sviluppo tradito

Il Messaggero: “Comuni, i lavori delle ditte / da pagare in trenta giorni”

Il Giornale: Casa “green”, salasso per l’Italia

Qn: Pd, Emiliano cede al diktat di Schlein

Il Fatto: Meloni contro Ue: basta / obblighi anti-corruzione

Libero: Sì al piano casa verde / L’Italia: «Chi paga?»

La Verità: Dietro il sistema Emiliano / spunta il baffo di D’Alema

Il Mattino: Natalità, la sfida del governo

il Quotidiano del Sud: Il conto della nuova farsa italiana

il manifesto: Modello vincente

Domani: “Visibilia, sette anni di bilanci falsi” / Santanché rischia un altro processo