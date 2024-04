Fumetti, Archeologia e Spettacoli: Il weekend in provincia di Trapani

13/04/2024 06:00:00

Weekend eclettico in provincia di Trapani: dai fumetti e il cosplay al "Marsala Comics & Games"

alle visite al Parco Archeologico di Selinunte, poi spettacoli teatrali, incontri letterari e mercatini:

MARSALA - Prosegue fino al 14 aprile il "Marsala Comics & Games" al Complesso Monumentale San Pietro. Tanti gli ospiti e le attività in programma, tra sfide di danza su musica pop coreana, cosplayer, postazioni da gamer, realtà virtuale, party con musica ed eventi a tema.



Sabato e domenica si inizia già dalle 10.00 del mattino. I biglietti della manifestazione sono disponibili sul sito tickettando.it.

SELINUNTE - Sabato 13 e domenica 14 aprile, alle ore 11.00, appuntamento per la visita guidata "Selinunte Highlights" al Parco Archeologico. Organizzata in collaborazione con CoopCulture, questa esperienza offre un'immersione nella storia del sito archeologico di Selinunte. Il percorso include la Collina Orientale, il Baglio Florio e l’Acropoli, con l'ausilio del sistema di mobilità ecologica interna. Per informazioni e prenotazioni, visita coopculture.it/it/prodotti/selinunte-highlights.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 14 aprile, alle ore 21.30 presso il Teatro Rivoli, il comico e illusionista Raul Cremona presenterà il suo spettacolo “Bravissssssimo!”.

MARSALA - Domenica 14 aprile, alle ore 18.00 al Teatro Impero di Marsala, Emanuela Aureli presenta lo spettacolo "Mamma, ho perso… l’Aureli". L'evento è parte della rassegna teatrale "Lo Stagnone - scene di uno spettacolo", organizzata dalla Compagnia teatrale "Sipario". Musiche di Giandomenico Anellino, con il service audio e luci a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 320.8011864 o 338.2615790, visitare la Pro Loco in via XI Maggio o I Viaggi dello Stagnone in via Dei Mille n. 45, oppure acquistare online su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario.

MARSALA - "Giusto" di e con Rosario Lisma sarà in scena domenica 14 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro E. Sollima a Marsala. Lo spettacolo racconta la storia di un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato immerso in un mondo grottesco di spietato cinismo, mescolando comicità e poesia. Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare I Viaggi dello Stagnone all'indirizzo Via dei Mille, 45 a Marsala, oppure chiamare ai numeri 0923956105 o 3208011864.

MARSALA - In occasione del Lions Day che si terrà domenica 14 aprile, il Lions club di Marsala, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizza uno screening gratuito del diabete, in piazza della Repubblica, dalle ore 9,30 alle ore 13.00. Sarà presente la dottoressa Maria Antonietta Scarpitta, dirigente del reparto di diabetologia dell’ospedale di Marsala e l’associazione La Provvidenza.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Sabato 13 aprile alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Castellammare del Golfo si terrà l’appuntamento "Breve discorso su Dante” a cura di Fabio Stassi per "Fuori Festival Contaminazioni 2024".

MAZARA DEL VALLO - La seconda edizione del mercatino dell’usato e del baratto Mercekeccé, organizzata da BOCS | Mazara, si terrà domenica 14 aprile presso il CIVIC - Laboratorio Innovazione Urbana a Mazara del Vallo, dalle ore 10:00 alle 18:00.

TRAPANI - Sabato 13 aprile, poi ogni secondo sabato del mese (esclusi luglio e agosto), si terrà il mercato dell'usato intitolato "Dall'Alba al Tramonto" in Piazza Vittorio Emanuele.

ERICE - Sabato 13 aprile a Erice si terrà il "Premio letterario internazionale L'anfora di Calliope", con presentazioni di libri, conferenze e la premiazione finale del premio letterario. L’evento seguirà il seguente programma: ore 12:00 scopertura della “foglia della pace” ubicata nella via della pace presso il balio di Erice; ore 16:00 cerimonia di premiazione de “L’anfora di Calliope”; momento conviviale “Sapori di Sicilia” presso il ristorante Elimo.

BUSETO PALIZZOLO - Il 14 aprile alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale in Via Pietro Randazzo si terrà la presentazione del libro "Il Baule della Speranza" di Rosanna Sanfilippo.