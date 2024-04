Al Vinitaly Pantelleria celebra i 10 anni del riconoscimento Unesco

14/04/2024 22:30:00

Attività congiunta alla 56° edizione del Vinitaly per il Parco Nazionale, il Consorzio dei Vini Doc Pantelleria e l’amministrazione comunale che porteranno a Verona (stand 1 - padiglione Sicilia) l’identità eroica degli agricoltori di Pantelleria, le tradizioni, la loro storia, la cultura di una terra che si distingue per la straordinaria capacità di creare un equilibrio perfetto tra uomo e natura.



“Il gioco di squadra vince sempre e resta il valore aggiunto di ogni sfida. Nel ruolo che ricopro con immenso orgoglio, per il legame che mi lega all’isola che ho scelto come casa, l’impegno di divulgare la cultura dell’eroicità degli agricoltori panteschi è una vera missione, non solo del Parco, dell’amministrazione comunale e del Consorzio ma di tutti, ed è finalizzata ad accrescere il valore di una terra unica in cui il rispetto della natura e la tutela dell’ambiente sono riti quotidiani della vita dei panteschi”. Queste le dichiarazioni del commissario straordinario del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Italo Cucci che vengono rafforzate da quelle di Benedetto Renda, presidente del Consorzio Vini Doc Pantelleria – "Il Consorzio Vini Pantelleria DOC è un punto di riferimento fondamentale per la tutela e la valorizzazione dei vini dell'isola. La partecipazione al Vinitaly e la celebrazione del decennale del Patrimonio Unesco sono un segno tangibile dell'importanza di preservare e promuovere la tradizione vitivinicola eroica di Pantelleria. Gli agricoltori dell'isola sono dei veri eroi che con il loro lavoro faticoso e appassionato mantengono viva una cultura millenaria.

Questo evento sarà un'occasione imperdibile per conoscere e apprezzare i vini e passiti straordinari che solo Pantelleria può offrire. Siamo pronti a far conoscere al mondo intero la bellezza e l'eccellenza dei nostri prodotti, celebrando la nostra identità unica e i tesori che la nostra terra sa generare”. Quest’anno la presenza al Vinitaly vede anche la partecipazione dell’amministrazione comunale di Pantelleria, impegnata a ritmo incalzante sul sostegno a tutte le attività agricole. “Sono davvero tanti i progetti di rilancio dell’agricoltura pantesca realizzabili con i fondi europei, al fine di agevolare i procedimenti produttivi direttamente sull’isola. La presenza al Vinitaly rappresenta un’ottima occasione di contatto diretto col settore agricolo, seguendo una modalità che consente all’amministrazione comunale di conoscerne da vicino tutte le esigenze” – afferma Massimo Bonì, assessore all’agricoltura del comune di Pantelleria.

Un calendario ricco di appuntamenti che comincia domenica 14 aprile alle ore 16.45 presso il Lounge Flover del Cortile Mercato Vecchio, con il Wine Talk sull’agricoltura eroica condotto dall’enologa wine writer Sissi Baratella: appuntamento fuori fiera con la partecipazione dei produttori del Consorzio Doc Pantelleria.



Lunedi 15 aprile Pantelleria sarà presente al convegno organizzato dalla cattedra Unesco Paesaggi del Patrimonio agricolo dedicato alla viticoltura storica ed eroica tra sfide e opportunità, che si terrà alle ore 11 presso lo stand del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Parteciperanno fra gli altri l’On. Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Mauro Agnoletti, Titolare Cattedra UNESCO “Paesaggi del Patrimonio Agricolo” dell’Università di Firenze; Sandro Camilli, Presidente Associazione Italiana Sommelier; i rappresentanti dei

paesaggi vitivinicoli iscritti al Registro nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali.

Nella stessa giornata, alle ore 13. Pantelleria incontra il territorio di Valdobbiane per animare una collaborazione sancita dal patto delle 2p: Prosecco – Passito. Guidata dal sommelier Cristian Maitan, presso lo stand del consorzio Conegliano Valdobbiadene, nel padiglione Veneto, si terrà la degustazione dei vini prodotti nei due territori Unesco con un brindisi celebrativo dei dieci anni del riconoscimento.

Altro importante appuntamento di lunedì 15 aprile alle ore 14.30 è la conferenza stampa, che si terrà presso la Meeting Hall della Regione Sicilia nel padiglione 2, per presentare il gemellaggio fra Pantelleria e Chamois, territori uniti dall’agricoltura eroica.

Le iniziative in occasione del Vinitaly termineranno con la degustazione di mercoledì 17 aprile alle ore 13 nella Meeting Hall della Regione Sicilia dedicata all’abbinamento del cioccolato di Modica con i vini da dessert siciliani.