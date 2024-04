Oggi è la Giornata Nazionale per la donazione organi

14/04/2024 08:00:00

Il Ministero della Salute ha indetto per domenica 14 Aprile la “Giornata Nazionale per la donazione di organi”, invitando le amministrazioni pubbliche a sostenere iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto.

Quest’anno per dare maggiore evidenza al carattere simbolico della giornata verranno illuminati di colore rosso gli edifici che ospitano sedi istituzionali, a partire dalle 20 di sabato 13 aprile.

“L'iniziativa indetta dal Ministero della Salute - spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia - invita tutti noi a riaffermare, come persone, comunità di cittadini e istituzioni, l'importanza della cultura della donazione intesa come "prendersi cura dell'altro", perché la vita di ogni persona è un dono prezioso da proteggere”.

“Diventare donatori è semplicissimo- concludono Amenta e Alvano - basta dare il proprio consenso all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica. Ma è possibile anche registrarsi online, con la Spid, utilizzando il servizio offerto dall’Aido, l’Associazione italiana donatori organi. Invitiamo pertanto gli amministratori siciliani ad aderire alla campagna di sensibilizzazione indetta dal Ministero, promuovendo iniziative ed eventi che favoriscano la “cultura del dono”.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema del “dono” e sull'opportunità di diventare donatori al momento del rinnovo della carta d'identità. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.

Per il terzo anno consecutivo, Geraci Siculo, si conferma il Comune più generoso d’Italia in tema di donazione di organi.

«Sono contento - dichiara il coordinatore del CRT Sicilia Giorgio Battaglia – di apprendere che Geraci Siculo si conferma ancora una volta il Comune più generoso d’Italia. Mi auguro che altri Comuni siciliani possano raggiungere risultati simili prendendo come esempio Geraci Siculo. Grazie a chi sceglie di donare ogni anno vengono salvate migliaia di vite. Ma ancora oggi troppi pazienti in lista muoiono in attesa dell’organo, perché senza donazione non esiste trapianto. Dobbiamo fare molto di più per incentivare la sottoscrizione delle dichiarazioni di volontà, dando sempre una corretta informazione. Voglio ringraziare tutte le associazioni e gli

enti che si sono mobilitati per organizzare diversi eventi in Sicilia, in occasione della Giornata nazionale della donazione».



Ad animare gli appuntamenti sul territorio saranno personale del CRT Sicilia e volontari delle associazioni di settore.

Questo il programma:

Venerdì 12 aprile

- Alle ore 10.00 al Policlinico di Messina, l’Associazione "Donare è vita Gaetano Alessandro ODV”, pianterà simbolicamente una pianta di Rododendro in un'aiuola antistante il reparto di Rianimazione dello stesso Nosocomio. Il progetto vedrà inoltre,

in tempi successivi, la realizzazione di una scultura a forma di Albero della vita" con inciso, sulle foglie, nomi dei Donatori.

Sabato 13 aprile - Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 a Piazza Politeama a Palermo, sarà allestito dal CRT Sicilia un desk informativo sulla donazione degli organi.

- Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il Centro Commerciale “Forum” a Palermo, si terrà un incontro di sensibilizzazione “Il dono è speranza. Il dono degli organi è vita”.

Domenica 14 aprile

- Alle ore 09.00 a Piazza Progresso a Licata si svolgerà la “Passeggiata in bici per la vita”.

- Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 a Piazza Duomo a Messina, sarà presente l’Associazione "Donare è vita Gaetano Alessandro ODV” in rete con i Lions di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, per distribuire materiale informativo e raccogliere dichiarazioni di volontà.

- Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nella Villa Comunale di Canicattì, saranno presenti i volontari del gruppo comunale di AIDO “Elide Cangialosi”.

- Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 al Piazzale Giglia a San Leone, saranno presenti i volontari del gruppo comunale AIDO di Agrigento.

- Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 a Piazza Cavour a Favara, saranno presenti i volontari del gruppo comunale di AIDO

- Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la Hall del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa, l’Asp in collaborazione con le associazioni di settore, saranno presenti per raccogliere le dichiarazioni di volontà.

Martedì 16 aprile

- Alle ore 11.00 presso l’istituto istruzione superiore "Rosina Salvo" di Trapani, si terrà un incontro di sensibilizzazione con gli studenti “La Cultura della Prevenzione e della Donazione”.