Sicilia. Lotta agli incendi. Va deserta la gara della Regione per noleggiare due elicotteri

16/04/2024 08:13:00

E' andata deserta la gara per noleggiare due maxi elicotteri per la lotta agli incendi in Sicilia. Sul piatto c'erano 14 milioni di euro, somme della Regione, per due elicotteri capaci di trasportare 5 mila litri.

Mezzi fondamentali per fronteggiare l'emergenza incendi estiva. Ma nessuno si è fatto avanti e la gara è andata deserta.

All’assessorato regionale all’Ambiente ieri è scattato un nuovo allarme. Perché su quegli elicotteri di ultima generazione il governo aveva scommesso per avere un’arma in più capace di aggredire con maggiore forza i roghi anche nelle giornate di scirocco. Pure la Sardegna aveva pubblicato un bando per noleggiare elicotteri da 5 mila litri a viaggio e nessuno si è fatto avanti.

Sembra che le aziende che hanno questi elicotteri preferiscono restare in attesa delle chiamate della Protezione civile (visto che possono trasportare vario materiale utile nelle emergenze) o degli enti che intervengono nelle zone di guerra per prestare soccorso.