Birgi, aumentano i voli per Torino e per la Germania. I nuovi orari

17/04/2024 16:36:00

Novità per l'aeroporto di Trapani Birgi. A causa delle tensioni in Medio Oriente, infatti, Ryanair ha cancellato alcuni voli in Israele e dintorni, ed ha rimodulato la programmazione estiva dei voli. Di conseguenza ha aumentato alcune rotazioni sul "Vincenzo Florio", mettendo un volo in più a settimana per Torino e per la Germania (Karlsruhe).

Quindi, la rotta Torino - Trapani Marsala, come la chiama Ryanair, passa da quattro a cinque voli settimanali (tutti i giorni tranne venerdì e domenica)

La rotta Karlsruhe - Trapani Marsala, passa da due a tre voli settimanali: giovedì, sabato e domenica.

La pagina social "Sicilia in volo" fa anche un utile specchietto di riepilogo.