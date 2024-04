I fatti del 18 Aprile: Israele tira dritto, Meloni a Tunisi, corruzione in Sicilia 

18/04/2024 06:54:00

E' il 18 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Israele tira dritto. La rappresaglia contro l’Iran è pronta. Intanto il G7 di Capri s’appresta a varare un pacchetto di sanzioni contro Teheran. Un avviso agli ayatollah ma anche a Netanyahu

• Oggi Enrico Letta presenterà il suo rapporto sul mercato unico europeo. La situazione è grave. Bisogna recuperare il divario con Usa e Cina, evitare che i risparmi finiscano negli Usa e smetterla di comprare forniture militari all’estero

• Meloni vola a Tunisi e punta 100 milioni sulla Tunisia per scongiurare lo sbarco dei migranti

• Torna il voto in condotta: con il 5 si viene bocciati, con il 6 si viene rimandati e chi non ha 9 non potrà prendere 100 alla Maturità. Nel ddl Valditara anche un super multa per chi aggredisce i prof

• Bufera in Sicilia: il vicepresidente della Regione Sammartino (Lega) è indagato per corruzione. Al centro dalla maxi-inchiesta un patto elettorale illecito tra esponenti politici e il clan mafioso dei Santapaola. Qui l'articolo di Tp24.





• Dopo settimane di polemiche, Leccese e Laforgia – i due candidati del centrosinistra – si presenteranno separati al primo turno delle elezioni comunali di Bari. In caso di ballottaggio, l’uno sosterrà l’altro

• Michele Santoro porta in tribunale il Campidoglio. Il Comune non agevolerebbe la raccolta delle firme della sua lista Pace Terra Dignità

• Un violentissimo nubifragio s’è abbattuto su Dubai. A scatenarlo potrebbe essere stato il «cloud seeding», un’«inseminazione delle nuvole» inventata per favorire le precipitazioni nel deserto

• A Chernihiv, in Ucraina, i bombardamenti russi hanno fatto 17 morti e 60 feriti. Zelens’kyj torna a chiedere all’Occidente mezzi di difesa

• Alle parlamentari croate il partito di centrodestra del premier Andrej Plenkovic ha battuto quello del presidente Zoran Milanović

• Sohaib Teima, il ragazzo di 21 anni accusato di aver ucciso Auriane Nathalie Laisne in Val d’Aosta, nega tutto

• La scrittrice britannica Sophie Kinsella ha un cancro. Si tratta di un glioblastoma, uno dei più comuni e aggressivi tumori al cervello

• Sarà Bayern Monaco-Real Madrid la seconda semifinale di Champions League. Ieri il Bayern ha sconfitto l’Arsenal per 1 a 0 e il Real Madrid ha battuto ai rigori il Manchester City 5 a 4

• A Barcellona sono stati eliminati Nadal, Musetti e Vavassori. Oggi, negli ottavi, Matteo Arnaldi affronta l’argentino Trungelliti

Titoli

Corriere della Sera: Israele sceglie gli obiettivi

la Repubblica: Lega, il mercato dei voti

La Stampa: Scudo a Kiev, l’Ue accelera

Il Sole 24 Ore: Criptovalute, nuova vita per il Bitcoin

Avvenire: Sanzione e carota

Il Messaggero: Iran, il G7 prepara le sanzioni

Il Giornale: Rai, sciopero politico

Leggo: Bocciati con il 5 in condotta

Qn: Voto di scambio, la terza inchiesta

Il Fatto: La guerra poteva finire in 1 mese / Pace sabotata da BoJo, Usa e Ue

Libero: Estremisti islamici / in piazza con gli studenti

La Verità: Il vescovo ci querela perché ai fedeli / non piace che lui dia i soldi a Casarini

Il Mattino: Caso Iran, sì G7alle sanzioni

il Quotidiano del Sud: Un nuovo Sud per salvare l’Europa

il manifesto: Pol Fiction

Domani: Netanyahu schiacciato tra Iran e Gaza / «Decidiamo da soli come difenderci»