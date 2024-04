Il Rotary Club Marsala al Ryla 2024

18/04/2024 14:21:00

Il marsalese Vincenzo Valenti in rappresentanza del Rotary Club lilibetano ha parteciparto al Ryla 2024. Nelle giornate dal 9 al 12 aprile si è tenuto l’evento RYLA 2024 (Rotary Youth Leadership Awards) del Distretto 2110 Sicilia Malta presso l’Orto Botanico di Palermo. Il RYLA è un programma di formazione che ha quale scopo di costruire nei giovani le capacità di leadership, li aiuta a formarsi e ad apprendere il valore del servizio reso agli altri. Costituisce un’esperienza intensiva di leadership creata dal Distretto, dove vengono sviluppate le doti di leader e vengono create nuove conoscenze e connessioni.

Quest’anno il Rotary Club Marsala ha sponsorizzato la partecipazione del socio del locale Rotaract, Vincenzo Valenti, che ha avuto la possibilità di conoscere moltissimi rotaractiani da tutta Italia, creando dei bellissimi rapporti con la possibilità di mettere a confronto le loro idee sulla leadership.

Vincenzo ha avuto la possibilità di partecipare a diversi seminari con docenti dell'università di Palermo e di Catania, fra essi il Prof. Giovanni Di Stefano, professore associato di psicologia del lavoro e delle organizzazioni dell’Università di Palermo, ed il Prof. Rosario Lo Franco, fisico quantistico e docente di fisica del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, che ha allietato la serata con le sue doti da pianista accostata con delle nozioni di fisica.

I temi trattati durante i quattro giorni sono stati nell’ambito ambientale, della disabilità e dell'intelligenza artificiale sempre con il tema centrale della giusta leadership. "In questa esperienza ho potuto capire il significato di essere "leader", che non significa capo o comandante, ma semplicemente un coordinatore che crea una rete di amicizie e conoscenze che gli permettono di raggiungere i propri scopi, grazie al lavoro di squadra e la giusta comunicazione, come una grande famiglia coesa e unita".