Un francobollo celebra il Teatro Antico di Segesta

18/04/2024 22:00:00

Al teatro antico di Segesta, la presentazione del francobollo celebrativo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicato all’antico teatro della città elima e realizzato su bozzetto di Tiziana Trinca.

Per l’occasione Poste Italiane ha realizzato inoltre un annullo per il primo giorno di emissione, presentato in una postazione allestita all’interno del sito archeologico assieme al francobollo e ai prodotti filatelici dedicati.

Assieme alle autorità locali, presenti all’evento la rappresentante di Filatelia centrale di Poste Italiane Roberta Sarrantonio e il responsabile di Filatelia per la Sicilia Biagio di Maria. “È un privilegio presidiare questo evento – dichiara Sarrantonio –, in questa cornice così emozionante. Ed un onore per l’azienda partecipare alla valorizzazione di questo teatro, anche grazie al francobollo che oggi presentiamo. Sia per il valore dell’iniziativa, sia per quello che storicamente la filatelia rappresenta, suggellando nel tempo il riconoscimento di un patrimonio artistico”.

Oltre all’emissione dedicata al teatro di Segesta, ieri è stato presentato un francobollo per celebrare anche il teatro greco di Siracusa, in occasione dei 110 anni dal primo ciclo di spettacoli classici.