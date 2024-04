Anche a Trapani la "Giornata del Made in Italy"

18/04/2024 19:30:00

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida e l’Assessore alla Cultura, Rosalia d’Alì hanno incontrato presso l’atelier RossoCorallo della famiglia Fiorenza una delegazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A cominciare da quest’anno il 15 aprile di ciascun anno si celebrerà la Giornata nazionale del made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana.

Trapani è nella rosa delle 10 città selezionate per celebrare le eccellenze creative nazionali, grazie al lavoro e all’impegno della famiglia Fiorenza e del negozio-laboratorio RossoCorallo scelto tra le eccellenze del Made in Italy.

“Siamo convinti che le eccellenze artigianali e produttive del nostro territorio vadano supportate e valorizzate” dichiarano il Sindaco Tranchida e l’assessore d’Alì, “ringraziamo Platimiro e Rosadea Fiorenza per il grande impegno che mettono nel portare avanti e far conoscere nel mondo l’arte del corallo, una tradizione trapanese antica e di gran pregio che ha fatto scuola a tante altre realtà. Tutto questo grande patrimonio immateriale va custodito sapientemente, tramandato alle nuove generazioni e valorizzato con azioni precise. Per questo abbiamo accolto l’invito di partecipare all’incontro e di avviare una interlocuzione diretta con il Ministero al fine di portare a compimento una serie di progetti che interessino anche altre realtà artigianali e produttive del nostro territorio. Su sollecitazione del Ministero, a breve presenteremo due progetti già in cantiere che speriamo possano essere sostenute”

La Giornata è stata istituita sarà celebrata il 15 aprile di ogni anno, giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452. La data è stata scelta dal Governo italiano per onorare ogni anno il Made in Italy, e celebrerà il concetto che racchiude quei prodotti e servizi che rappresentano l’eccellenza italiana in termini di design, cura, qualità dei materiali e delle lavorazioni. Raccontare l’identità di un luogo attraverso piccole, ma incredibilmente importanti, storie di donne e uomini che hanno attraversato gli avvenimenti della propria terra, lasciandone un segno e facendola crescere.

Sono state individuate 10 realtà italiane che con il loro lavoro creano ogni giorno capolavori di qualità, perfezione e maestria. Un viaggio emozionante da nord a sud del Belpaese, che va dal Friuli alla Sicilia, dai tessuti ai guanti, dai profumi agli ombrelli, da piccole aziende artigianali a grandi fabbriche industriali, per conoscere le persone che grazie alle loro idee e al loro lavoro contribuiscono a rendere unica l’Italia.

******

Prevenzione e donazione - All'Istituto Superiore Statale Rosina Salvo di Trapani si è tenuto un incontro organizzato dal Comitato ANED Sicilia, con gli studenti delle classi quarte, denominato “La cultura della prevenzione e della donazione”. Si è parlato di malattie renali, prevenzione e donazione degli organi. La partecipazione attiva dei ragazzi con tantissime domande rivolte ai medici presenti fan ben sperare in una concreta involuzione della tendenza negativa che ha visto in Sicilia l'opposizione alla donazione degli organi attestarsi intorno al 50%. «Ringraziamo i promotori dell'iniziativa, gli intervenuti e l'istituzione scolastica coinvolta - dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Virzì - perché è fondamentale sostenere iniziative come queste per riaffermare l'importanza della cultura della donazione, intesa come prendersi cura dell'altro. La vita è un dono prezioso da salvaguardare e diventare donatori è semplicissimo: basta dare il proprio consenso all'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza al momento del rinnovo della carta d'identità elettronica oppure registrarsi online utilizzando il servizio dell'AIDO (associazione italiana donatori di organi)».

******

Approvata la graduatoria per le compostiere 2024 - Approvata la nuova graduatoria per l'assegnazione delle compostiere domestiche 2024. In particolar modo, sono 30 le istanze pervenute entro i termini dell'avviso pubblico diffuso nello scorso mese di dicembre e solo una delle domande pervenute è risultata non idonea e pertanto esclusa. Grazie al regolamento comunale circa il compostaggio domestico, gli utenti possono infatti accedere ad uno sgravio di 100 euro annui mediante compostiera consegnata gratuitamente dalla ditta Formula Ambiente. Il servizio, ormai operativo da diversi anni, è sempre molto apprezzato dall'utenza, specialmente delle frazioni cittadine. “Siamo affrontando una fase importante, con l'ultimazione imminente dei lavori presso la nuova isola ecologica che a breve inaugureremo in zona industriale, il ripristino di molteplici servizi in seguito all'approvazione degli strumenti contabili ossia la prossima ripartenza del ritiro di cartongesso, amianto, inerti e sfalci di potatura ed ora, con l'approvazione della graduatoria per le compostiere, confermiamo un servizio che negli anni ha visto notevole approvazione da parte degli utenti TARI - dichiarano il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'Assessore all'Ecologia Emanuele Barbara. Tuttavia, nonostante gli sforzi di chi continua a differenziare correttamente i rifiuti e malgrado le numerose sanzioni elevate grazie alle telecamere, numerose sono ancora oggi le criticità derivanti dall'abbandono indiscriminato di spazzatura lungo le vie cittadine con aggravio di costi all'intera comunità per le successive bonifiche. Invitiamo dunque – concludono Tranchida e Barbara – a denunciare senza indugio chi continua a sporcare la città, ricordando che oggi si tratta di un'azione penalmente rilevante”.