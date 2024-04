Vinitaly 2024: successo per i vini alla luce del sole di Cantine Paolini

19/04/2024 12:11:00

La 56ª edizione di Vinitaly, il rinomato salone internazionale del vino e dei distillati che si è appena concluso a Verona, ha segnato un brillante successo per Cantina Paolini, eccellenza enologica marsalese, che ha portato con sé i colori brillanti della Sicilia e i suoi vini prodotti “alla luce del sole”.

Dal 14 al 17 aprile, Veronafiere è stata testimone di un'affluenza straordinaria, con oltre 4.000 aziende provenienti da 30 nazioni che hanno trasformato Vinitaly nell'epicentro globale del business vinicolo.

Cantina Paolini, con la sua storia radicata nel passato agricolo della Sicilia Occidentale e una visione rivolta al futuro, si è saputa distinguere durante questa edizione. Il suo stand è stato il luogo d'incontro per buyers, esperti del settore e winelovers. Continuamente affollato fino all'ultimo istante prima della partenza, è stato oggetto di una fervida attenzione e immortalato in tantissime foto dei visitatori, che hanno avuto l'opportunità di esplorare le nuove annate e immergersi nelle esperienze sensoriali offerte dai vini più rappresentativi di Cantina Paolini, tra cui Maleka, Disiu, Etta Focu, Sciavuru e 1508.

Le danze dei sapori si sono intrecciate con le melodie dei saperi, mentre il team Paolini ha tessuto racconti intorno a ogni etichetta, svelando i segreti nascosti nelle vigne e le poesie celate nei calici.

Il presidente di Cantina Paolini, Gaspare Baiata, ha sottolineato l'importanza di Vinitaly come piattaforma per l'espansione commerciale e la promozione della tradizione vinicola siciliana. "Vinitaly rappresenta per noi un'opportunità senza pari per condividere la passione e la storia che c’è dietro ad ogni bottiglia di vino", ha dichiarato. "Siamo fieri di essere ambasciatori della Sicilia e della sua ricca eredità vinicola in un contesto così prestigioso. Cantina Paolini partecipa a Vinitaly da oltre venticinque anni; questo evento è una vetrina di esposizione di risonanza mondiale, che ci consente di consolidare la nostra presenza nel mercato internazionale e di ampliare la nostra rete di contatti".

Per ulteriori informazioni su Cantina Paolini e la sua gamma di vini, si può visitare il sito web dell’azienda: www.cantinepaolini.it

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)