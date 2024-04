I fatti del 19 Aprile: Israele attacca l'Iran, Ilaria Salis candidata, nuovo decreto Pnrr

19/04/2024 07:11:00

E' il 19 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Israele ha attaccato l’Iran alle 4.30 di questa mattina, nel giorno del compleanno della Guida Suprema Khamenei. Colpita una base militare nei pressi di Isfahan, città a circa 350 km dalla capitale. Al momento non si hanno notizie di vittime e i danni non sarebbero gravi. L’attacco sarebbe limitato

• Dopo il no al Pd, Ilaria Salis si candida alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra. Correrà nel Nord Ovest, dove si confronterà con Cecilia Strada, capolista col Pd. La Salis punta all’immunità che da eurodeputato le spetterebbe





• La Camera approva il decreto Pnrr quater ma la maggioranza si spacca sull’aborto. Quindici leghisti si sono astenuti dal voto sull’ordine del giorno del Pd che puntava a tutelare il diritto all’interruzione di gravidanza

• Il governo è ricorso al Tar contro la delibera dell’Emilia Romagna che autorizza, a certe condizioni, il suicidio assistito. Furioso Bonaccini

• Enrico Letta ha presentato il suo rapporto sul mercato Ue ma i 27 sono divisi sulla supervisione centralizzata. Dopo ore di discussione hanno deciso di affidare alla Commissione il compito di approfondire il dossier

• È finito domiciliari il sindaco dimissionario di Avellino, Gianluca Festa. È accusato di associazione a delinquere, corruzione, falso, depistaggio, rivelazione di segreto, peculato, in un’inchiesta su appalti pilotati





• Marina Marzia Brambilla è la nuova rettrice dell’Università degli Studi di Milano. È la prima donna alla guida della Statale

• Ieri al G7 si è parlato di Ucraina. Kuleba ha chiesto sistemi di difesa aerea. Ma per proteggersi dagli attacchi russi Kiev avrebbe bisogno di 25 batterie Patriot. Troppe

• Gli Stati Uniti hanno posto il veto contro la richiesta palestinese di diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite

• La Pietà del fotografo Mohammed Salem, originario di Gaza, vince il World Press Photo 2024

• I giovani impiegati della Casa Bianca sono soliti chiamare Trump «maiale hitleriano»

• Il principe Harry ha preso la residenza negli Usa

• Gli Angelucci, già in trattativa per l’acquisizione dall’Eni dell’agenzia Agi, sarebbero interessati a rilevare La Verità di Belpietro

• Amadeus debutterà sul Nove in autunno: avrà due programmi in prima serata e un appuntamento quotidiano. Ieri il conduttore ha firmato il contratto da 10 milioni in quattro anni

• Il prossimo anno l’Italia avrà cinque squadre in Champions. Ieri in Europa League, Atalanta e Roma hanno conquistato la semifinale, eliminando rispettivamente Liverpool e Milan In Conference League anche la Fiorentina passa in semifinale.

• A Barcellona Arnaldi batte in due set l’argentino Marco Trungelliti (6-3, 6-0) e vola ai quarti. Oggi affronterà il norvegese Ruud.

Titoli

Corriere della Sera: Europa tra accordi e tensioni

la Repubblica: Aborto, destra divisa

La Stampa: Rapporto Letta, Ue spaccata

Il Sole 24 Ore: Orsini: imprese unite per la crescita

Avvenire: Divisi alla meta

Il Messaggero: Offensiva finale contro Hamas

Il Giornale: Sfida nella sinistra: / «Candidiamo la Salis»

Leggo: Medici in fuga, sanità al collasso

Qn: europa, la sinistra radicale candida la Salis

Il Fatto: Voltagabbana in Ue: / Italia record con 29

Libero: «Basta bugie sul governo»

La Verità: Dopo Soumahoro, candidano la Salis

Il Mattino: Israele ora punta su Rafah / «Lì ci sono i capi di Hamas»

il Quotidiano del Sud: Il silenzio assordante degli industriali

il manifesto: Uscita di emergenza

Domani: Dalla Sicilia alla Ue, Salvini nei guai / Così i partiti usano i voltagabbana