La quarta assemblea sindacale a scuola in un mese ...Chi controlla?

19/04/2024 12:12:00

Gentile redazione di Tp24,

Lunedì 22 per la quarta volta in questo mese e forse per la decima volta dell'intero anno scolastico la maggioranza delle scuole dell'infanzia e primaria sospenderanno le lezioni per aderire all'ennesima assemblea sindacale .



Vorrei sottolineare che nessuno tiene conto dei lavoratori privati (mense, scuolabus, Asacom) che lavorano nelle scuole e che non avendo a disposizione molte giornate di ferie si troveranno con giornate d'assenza e quindi buste paghe minori.



Mi chiedo se c'è qualcuno che controlla che questi insegnanti parteciino realmente a queste assemblee e soprattutto se c'è una possibilità di tutelare le altre categorie di lavoratori.



Inoltre mi chiedo perché al nord o al centro non si sente mai parlare di lezioni sospese per assemblea sindacale? ( tutti noi abbiamo parenti che abitano in altre parti d'italia e vi assicuro che si meravigliano di sentire in continuazione che non lavoriamo perchè c'è assemblea sindacale a scuola).



Ecco perché le nostre scuole vanno sempre più male...



Povera Sicilia!

Uno dei tanti lavoratori costretto a restare a casa ...