Kart: al via a Triscina la prima prova del Campionato Italiano

19/04/2024 15:00:00

Da venerdì 19 Aprile a domenica 21, sul rinnovato circuito trapanese i migliori piloti del panorama nazionale si sfideranno per la prima prova del Campionato Italiano suddivisi in 4 categoria Mini GR 3 , OK –N e OK – NJ e Kz2 in diretta su Aci Sport Tv e Live Streaming. Grandi ambizioni per i driver siciliani. Il round inaugurale del Campionato Italiano Aci Karting è già un successo. L’evento che si disputerà nel fine settimana sul circuito di Triscina, che è stato rinnovato nell’ultima parte del tracciato, ha fatto segnare il numero record di 230 iscritti, fra cui tutti i migliori piloti del panorama nazionale e molti siciliani dalle grandi ambizioni.

Il Delegato/Fiduciario Daniele Settimo nel rivolgere i migliori auspici ai partecipanti ha sottolineato l’importanza per il cospicuo movimento della manifestazione: “Aprire il Campionato Italiano in Sicilia è oggetto per la nostra regione di grande orgoglio – ha dichiarato Settimo - un ottimo lavoro che merita complimenti quello svolto da Karting Sicilia, che organizza l’evento. Lo ha preparato offrendo la possibilità a tutti di provare il nuovo tracciato, ospitando 2 gare di campionato regionale e altri weekend di test liberi. Le continue migliorie apportate all’autodromo, il nuovo layout di parte del tracciato sono la dimostrazione della volontà di rendere tutto ineccepibile per l’appuntamento che sta per essere trasmesso in diretta tv. Sono molto contento che i numeri ci abbiano premiato perché questa è una grande opportunità per tutti, sia per l’organizzatore sia per noi che rappresentiamo la federazione in Sicilia e anche soprattutto per i nostri portacolori che avranno la possibilità di confrontarsi con i migliori piloti di oltre stretto. A loro porgo i migliori auspici per ottenere i risultati che sperano competendo con la massima lealtà, che nelle gare dove ci sono moltissimi giovani, deve essere un imperativo categorico”.

Tanti, come accennato i piloti siciliani che prenderanno parte alle gare di Campionato Italiano a cominciare dal foto gruppo che sarà impegnato nella classe regina kz2 che rasenta i 60 partenti. Fra questi spicca il nome del messinese Angelo Lombardo che corre con i colori del suo team su Birel Art, già campione europeo karting, poi, il siracusano Michael Barbaro Paparo che ha già alle spalle diverse partecipazioni internazionali e con il team Monster K, l’agrigentino Alex Maragliano del Team Renda con Sodi, che in pochissimo tempo ha raggiunto i vertici della categoria e altri nomi già noti e nomi come i trapanesi Simone Alogna che a Triscina ha vinto un gara di Campionato Italiano in passato e Giuseppe Giametta, passato da alcuni anni agli slalom, e ancora gli over come il palermitano Giuseppe Tramontana in evidenza quando è stato presente e il catanese Alfio Messina, vincitore di una prova di Campionato Italiano di classe Kzn. Nelle altre classi in MInui GR.3, dove saranno in 55, a rappresentare i colori dell’isola ci saranno fra gli altri Vito Bigione Junior, Renato Schillaci, Raffaele Minì, il giovane fratello di Gabriele, protagonista di spicco del Campionato Fia F.3. In Classe OK – N Junior c’è grande attesa per il debutto del nisseno Cristian Blandino , che ha brillato con Kalì Kart, in Mini Gr 3 prima del passaggio tra i cadetti, dove troviamo fra i 44 partenti tanti altri giovani siciliani validi come Antonio Bonomo che quest’anno ha vinto le prime tre prove di campionato regionale. In Ok –N fra i 46 al via pure il catanese Salvatore Sardo già campione Italiano Minikart 60.