Volley B1: la GesanCom Marsala vola in Abruzzo a sostenere la prova Teramo

19/04/2024 09:00:00

A quattro giornate dal termine della stagione regolare, domenica 21 Aprile in trasferta al PalaScapriano di Teramo, per la ventitreesima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone E, la GesanCom Marsala Volley affronterà le abruzzesi della Adriatica Press Futura Volley Teramo di Coach Paolo Collavini. Un altro impegnativo match per il roster lilibetano che affronterà una squadra in buona salute proveniente da tre vittorie ed una sconfitta nelle ultime quattro gare, un Team che vuole sicuramente rifarsi dalla sconfitta subita nel match di andata a Marsala per 1-3 e che nell’impianto di casa proverà a battere le biancoazzurre marsalesi. Una sfida la cui posta in palio sarà di fondamentale importanza per capitan Varaldo e compagne che, dirette da Coach Campisi, in settimana hanno preparato il match con attenzione e dovizia nei particolari, consapevoli che una eventuale vittoria nei confronti delle teramane le lancerebbe nei piani alti della classifica ed una sconfitta invece le allontanerebbe da quello che è sempre stato l’obiettivo primario della società lilibetana: la partecipazione ai play off promozione. Quindi appuntamento da non sbagliare per il roster marsalese chiamato all’impresa in un match difficile ma non impossibile. Non passa inosservato, tra le pieghe del match, che la società cara al Presidente Massimo Alloro incontrerà come avversario Coach Paolo Collavini che la allenò nella stagione 2019/20 in serie A2. Sarà possibile assistere alla diretta del match, con commento a cura della società abruzzese, domenica 21 aprile con inizio alle ore 15.30 collegandosi alla pagina Youtube “Adriatica Press Futura Teramo”. Il link verrà condiviso sul nostro profilo facebook “Marsala Volley”. L’arbitro dell’incontro GesanCom Marsala Volley Vs Adriatica Press Futura Teramo sarà il Sig. Giuseppe Mastronicola coadiuvato dal Sig. Marcello Rutigliano.