Dal flamenco ai templi antichi: il weekend in provincia di Trapani

20/04/2024 06:00:00

In provincia di Trapani, il prossimo weekend offre un'ampia varietà di eventi culturali e artistici.

Tra questi, spiccano il Recital Pianistico al Palazzo D'Alì di Trapani, che propone un repertorio eclettico di composizioni da Moszkowski a Liszt, e la visita guidata gratuita a Mokarta, antico villaggio sicano dalla tarda Età del Bronzo, unico nel Mediterraneo occidentale. Ecco gli eventi:

SEGESTA - Sabato 20 Aprile, l'archeologo di CoopCulture guiderà una visita al Tempio dorico di Segesta, nell'antica città elima di Segesta. Durante la visita, saranno esplorate le tecniche di costruzione e gli elementi architettonici del tempio, insieme alle recenti scoperte sul culto al suo interno. I visitatori avranno l'opportunità di approfondire la storia e la cultura dei Segestani, prima di continuare l'esplorazione del sito in autonomia. Per prenotare e per maggiori informazioni, è disponibile il link bit.ly/archeologoracconta. Inoltre, sabato 20 e domenica 21 aprile CoopCulture organizza anche la "Segesta Experience", un'opportunità unica per esplorare il Parco Archeologico di Segesta durante il weekend. Le visite guidate, in programma alle 11:00, consentono ai partecipanti di scoprire le tappe chiave del percorso, tra cui il Teatro, l’Agorà, il Tempio e la Moschea medievale. Grazie al sistema di mobilità interna, gli spostamenti sono agevolati, permettendo una visita completa e senza intoppi. Organizzata in collaborazione con CoopCulture, la visita offre una panoramica della storia e dell'evoluzione dell'antica città elima di Segesta, fornendo anche un contesto sui grandi conflitti storici. Per prenotare e acquistare la visita guidata, è possibile visitare il sito coopculture.it/it/prodotti/segesta-experience.

SELINUNTE - Sabato 20 e domenica 21 aprile, alle ore 11.00, si potrà partecipare alla visita guidata "Selinunte Highlights" . Questa esperienza offre un'immersione nella storia del sito archeologico di Selinunte, con un percorso che comprende la Collina Orientale, il Baglio Florio e l’Acropoli. Organizzata in collaborazione con CoopCulture, la visita si avvale anche del sistema di mobilità ecologica interna per agevolare gli spostamenti dei partecipanti. Per informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito coopculture.it/it/prodotti/selinunte-highlights.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 20 aprile è il Green Energy Day, durante il quale impianti a fonti rinnovabili e quelli che hanno eseguito interventi di efficienza energetica sono aperti al pubblico in tutta Italia. Legambiente Sicilia organizza visite al Parco eolico "Rocca Rossa" di Alpiq a Cammarata e all'impianto agrivoltaico di ENGIE a Mazara del Vallo. Gli orari delle visite sono alle 9.30 a Mazara del Vallo e alle 10.00 a Cammarata, con durata approssimativa di un'ora e mezza e un'ora rispettivamente. Info e prenotazioni all'e-mail segreteria@legambientesicilia.it

TRAPANI - Sabato 20 aprile alle 18:30 al Palazzo D'Alì - Sala Sodano appuntamento per un Recital Pianistico a quattro mani, interpretato da Annamaria Tedesco e Vita Magaddino. In programma, un repertorio eclettico che spazia dalle delicate composizioni di Moszkowski e Brahms alla vivace musica di Rossini e Rubinstein, fino alle maestose opere di Liszt. Un pomeriggio fatto di note ed emozioni. Info su www.lugliomusicale.it

SALEMI - Domenica 21 aprile alle 9.30, con ritrovo presso il bar Centrale di Salemi,appuntamento per la visita guidata gratuita a Mokarta, un antico villaggio sicano della tarda Età del Bronzo, condotta dall'archeologo Antonino Filippi. Situata vicino a Salemi, Mokarta offre una visione misteriosa del passato, con abitazioni circolari e necropoli, testimonianze di un'antica civiltà. La visita, organizzata da Coopculture, permette di esplorare un sito archeologico unico nel Mediterraneo occidentale, ricco di reperti e storia da scoprire.Info www.coopculture.it.

MARSALA - Lo spettacolo comico "La maledizione di Yasmine" con i comici siciliani Matranga e Minafò si terrà domenica 21 aprile alle ore 18.00, presso il teatro Impero di Marsala. Evento organizzato come parte della XVI Rassegna teatrale "Lo Stagnone - scene di uno spettacolo" dalla Compagnia teatrale "Sipario". Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario.

MARSALA - Sabato 20 aprile il Gruppo Cinofilo Marsalese e il Gruppo Cinofilo Trapanese organizzano la 31ª Esposizione Internazionale di Marsala e 16ª Esposizione Nazionale di Trapani del 20 e 21 Aprile 2024 al Camping Biscione (via dei Pescati 434, Petrosino). Info su https://www.facebook.com/GruppoCinofiloMarsalese

MARSALA - Domenica 21 aprile alle ore 18.00 al Teatro Sollima di Marsala, si esibirà il chitarrista di flamenco Juan Lorenzo per la Stagione Concertistica dell’Associazione L. Van Beethoven. Prenotazioni: 320 6905330 / 351 2337262, oppure presso DNT Service via Sibilla 12, Marsala.

CAMPOBELLO DI MAZARA - L'altare di San Giuseppe fra tradizione e fede nella Valle del Belìce"- Sabato 20 aprile alle ore 17,30, presso il palazzo Accardi saranno messe a confronto le esperienze e le tradizioni degli altari in 4 diversi centri della Valle del Belìce: Campobello, Salemi, Vita e Gibellina. La partecipazione è gratuita.