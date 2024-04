Alcamo, Michele Santoro in piazza per "Se firmi anche tu liberiamo la pace"

20/04/2024 18:50:00

Il giro per la Sicilia di Michele Santoro continua con l’aggiunta di una data extra. Dopo Catania, Ragusa e Palermo, domenica 21 aprile dalle ore 10.30 il giornalista sarà ad Alcamo, presso la Villetta Piazza Bagolino, per continuare la raccolta firme nel segno di "Se firmi anche tu liberiamo la pace".

Momenti di incontro con la cittadinanza, per far conoscere il percorso di Pace Terra Dignità, lista che Santoro promuove insieme a Raniero La Valle e a tanti giovani, come Marta Grande, Benedetta Sabene, Tiziano Rea, Federico Dolce, Cristian Romaniello, Angelica Gatti, Noor Shihadeh, Tiare Gatti Mora, pronti a riportare la pace al centro del dibattito europeo, insieme ai più noti pacifisti come Vauro, Ginevra Bompiani, Nino Mantineo, Giorgio Rivolta, Gianni Fresu, Piergiorgio Odifreddi e tanti altri candidati visionabili al sito www.paceterradignita.it