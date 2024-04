Turista francese scivola allo Zingaro. Interviene il Soccorso Alpino

21/04/2024 20:24:00

Un turista francese di 47 anni è stato soccorso questo pomeriggio allo Zingaro, dopo essere scivolato rovinosamente lungo il sentiero costiero nei pressi di Cala Capreria. L'uomo, che si trovava in vacanza con la famiglia, ha riportato una sospetta frattura alla caviglia destra.

Allertato il numero unico di emergenza del Soccorso Alpino, da Palermo sono partite due squadre con un medico a bordo. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente a piedi dall'ingresso lato sud della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro.

Dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno immobilizzato e caricato su una barella per trasportarlo a spalle per circa un chilometro e mezzo. All'ingresso della Riserva, il turista è stato consegnato all'ambulanza del 118 che lo ha condotto all'ospedale di Alcamo per le cure del caso.

L'operazione di soccorso è stata resa possibile grazie alla collaborazione del personale della Riserva Naturale dello Zingaro, che ha fornito supporto logistico e informazioni utili ai soccorritori.