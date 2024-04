Al via la campagna elettorale per le Europee. Tajani, Bonaccini e Bonino i capilista

21/04/2024 06:00:00

Campagna elettorale, per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimo, aperta. Ieri a Roma diversi appuntamenti, in Forza Italia a scendere in campo è Antonio Tajani, dall’Hotel Parco dei Principi, tra numerosi applausi, il Ministro del governo guidato da Giorgia Meloni, leader degli azzurri in Italia, non ha smentito le voci che da giorni correvano: “Ho deciso di candidarmi, lo farò mettendoci tutte le mie forze ma senza far passare mai in secondo piano il mio ruolo di ministro e vice presidente del Consiglio”.

Che ha poi aggiunto: "Ritengo che sia giusto farlo per gli elettori, ma anche per tutti voi. Se un segretario di partito non ha il coraggio di mettersi in gioco, al servizio di chi gli ha dato fiducia, non sarebbe un buon segretario. Il voto dell'8 e 9 giugno sarà un voto storico per l'Italia. Già posso dirvi che tanti sindaci civici hanno aderito e sosteranno Forza Italia in campagna elettorale, proprio per allargare i confini del Popolarismo europeo”.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiesto a Stefano Bonaccini di candidarsi, che ha accettato, guiderà la lista del Nordest: “La segretaria del Pd mi ha chiesto di candidarmi alle Europee nella circoscrizione del Nord Est. Ringraziandola, ho deciso di accettare. Credetemi, per me è stata una riflessione lunga. Sono stati dieci anni importantissimi: belli, faticosi ma molto importanti. Ho svolto il ruolo di presidente con disciplina e onore, come prevede la nostra Costituzione. Se bene o male non spetta a me dirlo, ma ho dato tutto quello che potevo. Ho cercato di essere il presidente di tutti, perché le istituzioni devono essere dalla parte di tutti. Questo messaggio serve a spiegarvi perché ho preso questa decisione. Oggi non finisce nulla, questo è un nuovo inizio”.

Nella giornata di ieri poi è stata ufficialmente presentata la lista “Stati Uniti d’Europa”, composta da +Europa, Italia viva, Psi, Radicali e liberaldemocratici. Piccoli partiti, di questi ad esempio in Sicilia il più strutturato è Italia Viva, gli altri o non esistono o hanno percentuali davvero risicate da prefisso telefonico. Raggiungere sull’Isola il 4% è difficile. Emma Bonino è candidata capolista nella circoscrizione nord-ovest, nella circoscrizione nord-est c’è Graham Watson, al centro Giandomenico Caiazza, per il Sud il segretario del PSI Enzo Maraio, nella circoscrizione delle Isole Rita Bernardini.

L’area di riferimento è Renew Europe ma i socialisti, invece, guardano al gruppo S&D e lì si collocheranno in caso di elezione.

Michele Santoro ad Alcamo - Intanto in Sicilia è sbarcato Michele Santoro che continua il suo tour. Dopo Catania, Ragusa e Palermo, oggi, domenica 21 aprile dalle ore 10.30 il giornalista sarà ad Alcamo, presso la Villetta Piazza Bagolino, per continuare la raccolta firme nel segno di "Se firmi anche tu liberiamo la pace".

Quelli di Santorio saranno momenti di incontro con la cittadinanza, per far conoscere il percorso di Pace Terra Dignità, lista che Santoro promuove insieme a Raniero La Valle e a tanti giovani, come Marta Grande, Benedetta Sabene, Tiziano Rea, Federico Dolce, Cristian Romaniello, Angelica Gatti, Noor Shihadeh, Tiare Gatti Mora, pronti a riportare la pace al centro del dibattito europeo, insieme ai più noti pacifisti come Vauro, Ginevra Bompiani, Nino Mantineo, Giorgio Rivolta, Gianni Fresu, Piergiorgio Odifreddi e tanti altri candidati visionabili al sito www.paceterradignita.it