San Vito Lo Capo, morto in spiaggia. Soccorsi inutitli

22/04/2024 16:02:00

E' stato ritrovato privo di vita in riva a San Vito Lo Capo un uomo di 73 anni originario di Parma in vacanza..A lanciare l’allarme nella mattinata di oggi alcuni amici della vittima, quando hanno visto il corpo galleggiare.

Lo hanno portato a riva e hanno iniziato a praticare le manovre per cercare di rianimarlo, nel frattempo hanno lanciato l'allarme. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della capitaneria di Porto. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non si sa al momento cosa può aver causato il decesso, un malore improvviso o qualcos'altro, per fugare ogni dubbio il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.