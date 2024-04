Meteo Trapani. Cielo quasi sereno e temperature miti. Le previsioni

22/04/2024 08:29:00

In Sicilia la giornata di oggi, lunedì 22 aprile, trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento fino a 22 gradi, minime in generale lieve calo specie nell'interno.



Martedì, la pressione è stabile sulla nostra regione per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 26 gradi, valori notturni stazionari.

Queste invede le previsioni in provincia di Trapani.

Lunedì 22 Aprile: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 10°C. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 8km/h, moderati da Ovest-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 14km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 6.3, corrispondente a 830W/mq.

Martedì 23 Aprile: bella giornata di sole. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 16°C, la minima di 12°C alle ore 7. I venti saranno moderati da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 27km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 27km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.5, corrispondente a 1021W/mq.