25/04/2024 10:35:00

Domani a Castelvetrano ci sarà Ismaele La Vardera a sostegno del candidato sindaco Salvatore Ficili per le prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. L’onorevole, che è candidato anche alle elezioni europee, arriverà alle 15 presso il comitato elettorale di via Palestro 4 per incontrare i cittadini. Dopodiché visiterà lo Zoo Fattoria di Filippo Carimi, componente del direttivo delle liste a sostegno di Ficili. Da lì si sposterà a Selinunte presso il ristorante Baraonda e il porticciolo, ritornando di nuovo a Castelvetrano per una passeggiata nel centro storico.

Quella castelvetranese è una delle tappe del suo Scruciu Tour, le cui date sono in aggiornamento. Per chi volesse prenotarne una nei comuni di Sardegna e Sicilia può mandare un messaggio al 351-7826304