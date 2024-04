Sibiliana Vini: successo al Vinitaly per l’autenticità della tradizione siciliana

La 56ª edizione del Vinitaly a Verona ha segnato un successo straordinario per lo stand di Cantine Europa e per il suo brand Sibiliana Vini. Oltre a confermarsi come punto di riferimento per i clienti storici, il loro stand ha attratto...