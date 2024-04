I fatti del 26 Aprile: 100mila in piazza a Milano, si candida Vannacci, caos Rai

26/04/2024 07:16:00

E' il 26 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Centomila persone in piazza, un ferito e dieci giovani fermati: questo è il bilancio del 25 aprile a Milano. Se Meloni condanna «tutti i totalitarismi», Mattarella parla di antifascismo come di un dovere

• Matteo Salvini ha annunciato la candidatura di Roberto Vannacci alle Europee. Furiosi i militanti del Nord





• Azione candida il magistrato Cuno Tarfusser, ma perde duecento militanti, che sono passati agli Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino

• In Rai il caos è totale. Il 6 maggio i giornalisti dell’Usigrai saranno in sciopero contro «l’utilizzo della rete come megafono del governo», ma non si fermeranno quelli dell’Unirai (il sindacato di destra). Dopo il caso Scurati, scoppiano quelli di Edi Rama, che ha attaccato Report, e del conduttore di Radio anch’io Giorgio Zanchini, messo sotto accusa per aver chiesto alla senatrice Ester Mieli se fosse ebrea. Unica buona notizia, il ritorno di Piero Chiambretti

• La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna a 23 anni di reclusione di Harvey Weinstein per reati sessuali. L’ex magnate però resta in carcere. Deve scontrare 16 anni per uno stupro a Los Angeles

• Chiara Ferragni cerca soci per far fronte alle perdite dovute allo scandalo del pandoro. Pensa alla Vam Investment di Francesco Trapani o alla Nessifashion di Marco Bizzarri

• Venezia s’è riempita anche con il ticket d’ingresso da 5 euro. Ieri si sono registrati 113 mila visitatori, di cui 15 mila paganti

• Alla Sorbona di Parigi Macron parla della necessità di una difesa europea: «La nostra Europa oggi può morire».

• Nella notte il segretario Usa Antony Bliken è stato ricevuto a Pechino dal suo omologo cinese Wang Yi

• Washington, con una lettera sottoscritta dai rappresentanti di 18 Paesi, ha chiesto il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas. Dall’organizzazione terroristica palestinese si dicono disponibili ad accettare la soluzione dei due Stati, in cambio di una tregua di cinque anni, senza però rinunciare al «diritto storico su tutte le terre palestinesi»

• La procura di Madrid ha chiesto l’archiviazione per Begoña Gómez. La first lady spagnola era stata accusata di favoriva aziende private che hanno ricevuto fondi pubblici. Difficile che Pedro Sánchez si dimetta

• Toomaj Salehi, rapper iraniano, è stato condannato a morte perché, con le sue canzoni, infiamma i cuori dei giovani

• È iniziato alla Corte Suprema Usa il processo per l’immunità presidenziale rivendicata da Donald Trump nel processo federale per l’assalto a Capitol Hill

• La Cassazione ha confermato per Alfredo Cospito la condanna a 23 anni di reclusione per l’attentato alla Scuola allievi ufficiali dell’Arma di Fossano



• La Roma ha battuto l’Udinese 2 a 1. Lo ha fatto al 5’ di recupero della partita sospesa il 14 aprile per il malore di N’Dicka

• Al Masters 1000 di Madrid Lorenzo Sonego ha battuto Richard Gasquet. Domani affronterà Jannik Sinner. Facile il debutto per Rafa Nadal che ha sconfitto Ulises Blanch, americano di 16 anni

• Sono morti il regista francese de La classe Laurent Cantet, il Neil Armstrong siriano Muhammed Faris, l’attrice e produttrice Vera Pescarolo, i gemelli siamesi Lori e George Schappell e lo storico delle città Vittorio Franchetti Pardo. Morta anche Mirella Cerini, sindaco di Castellanza (Varese) stroncata da un infarto subito dopo le celebrazioni del 25 aprile

Titoli

Corriere della Sera: Mattarella: unità nell’antifascismo

la Repubblica: «L‘antifascismo è un dovere»

La Stampa: «Tutti uniti sull’antifascismo»

Il Sole 24 Ore: Male Pil e inflazione Usa, Borse giù

Avvenire: La festa di tutti, o quasi

Il Messaggero: Ministeri, ecco i tagli di spesa

Il Giornale: L’Italia dei due 25 aprile

Qn: Liberazione, centomila al corteo di Milano

Il Fatto: Due Parenti d’Italia / e tanti impresentabili

Libero: 25 aprile, il giorno dell’odio

La Verità: La sinistra sbatte sul 25 aprile

Il Mattino: «Antifascismo, unità doverosa»

il Quotidiano del Sud: Autonomia, il grande imbroglio

il manifesto: Irresistibile

Domani: La destra disonora la Liberazione / Mattarella e la lezione sulla libertà