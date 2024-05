1° Maggio, Festa dei Lavoratori. Eventi e manifestazioni nel Trapanese e in Sicilia

01/05/2024 06:00:00

Oggi 1° Maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, una giornata dedicata alla riflessione e al ricordo delle battaglie intraprese dai lavoratori nel corso della storia per ottenere diritti fondamentali come la riduzione dell'orario lavorativo, migliori condizioni di lavoro e un salario equo. Secondo Unioncamere e Anpal in Sicilia crescono le opportunità di lavoro, ma è ancora difficile riuscire a far incontrare domande e offerta nel mercato. Manca chi assumere, in base alle competenze, nel 44,5 per cento dei casi. Nei primi mesi del 2024 le imprese italiane sono alla ricerca di oltre 508.000 lavoratori, mentre per l’intero primo trimestre dell’anno, la domanda si è attestata a circa 1,4 milioni di posizioni.

Perché il Primo Maggio - Le origini della Festa dei lavoratori risalgono al 1886, quando negli Stati Uniti migliaia di lavoratori scioperarono per chiedere la giornata lavorativa di otto ore. Le loro proteste, purtroppo, furono represse nel sangue, ma la loro tenacia pose le basi per il riconoscimento di questo diritto fondamentale in molti paesi del mondo. La protesta durò 3 giorni e culminò, il 4 maggio, col massacro di Haymarket, una vera e propria battaglia in cui morirono 11 persone: tra questi alcuni agenti, colpiti dal "fuoco amico". Furono uccisi anche lavoratori scesi in piazza a protestare. Ma alla fine fu legge l'orario di lavoro di 8 ore. Una conquista importantissima che segnò un giorno di vera festa per quanti erano stati, fino a quel momento sfruttati. Anche in Italia, la Festa dei Lavoratori ha una lunga tradizione. I lavoratori italiani hanno combattuto per decenni per ottenere migliori condizioni di lavoro, salari più alti e una maggiore tutela dei loro diritti. Grazie alle loro lotte, sono stati ottenuti importanti traguardi, come la Costituzione italiana che riconosce il diritto al lavoro e il diritto di sciopero.

Le manifestazioni in Italia - Cortei, musica, confronti e dibattiti in tantissime città italiane. Da nord e sud Italia anche nel 2024 il Primo Maggio sarà celebrato in tantissime piazze. Per celebrare la Festa dei Lavoratori, dedicata quest'anno all’Europa, i principali sindacati italiani, Cgil, Cisl e Uil, hanno scelto Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, per la tradizionale manifestazione nazionale, che si terrà a partire dalle 10,00 in piazza della Repubblica. Mentre Confsal per la “sua” Festa del Lavoro ha invece scelto Napoli, dove dalle 10, in Piazza del Plebiscito, è in programma l’incontro “1° Maggio 2024: + Dignità al Lavoro, + Salute e Sicurezza, + Equità retributiva, + Sviluppo e Occupazione”.

L'evento di Cgil Cisl e Uil a Monfalcone - “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. È lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare quest’anno il Primo Maggio, dedicato “al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale, in un momento storico attraversato da molte crisi, ambientali, sociali, fino alle troppe guerre ancora in corso”. La manifestazione nazionale si terrà nella città di Monfalcone, in provincia di Gorizia, a partire dalle 10, e prevederà gli interventi di delegate e delegati, pensionate e pensionati, per poi concludersi con il comizio dei tre segretari generali delle tre principali confederaizoni, PierPaolo Bombardieri, Luigi Sbarra, Maurizio Landini.

I Segretari di Cgil, Cisl e Uil Trapani - “Il lavoro deve essere al centro dell’azione politica, perché servono risposte forti e concrete per affrontare la crisi sociale ed economica di tante famiglie del nostro territorio”. Ad affermarlo sono i segretari generali di Cgil Cisl Uil Trapani Liria Canzoneri, Leonardo La Piana e Tommaso Macaddino in vista del Primo Maggio che quest’anno vedrà i tre sindacati confederali impegnati a Monfalcone. L’equità sociale, la pace e il lavoro saranno al centro della Festa dei Lavoratori di quest’anno. “La disoccupazione a Trapani supera il 12 per cento ma sale a quasi il 17 per cento se si guarda al mondo dei giovani. Questi dati Istat però non fotografano tutta la realtà occupazionale del nostro territorio, dove si vive di precarietà e dove sono tanti coloro che hanno persino smesso di cercare un posto di lavoro. Trapani resta ancora un territorio che nonostante le tantissime potenzialità, vive di grandi carenze come quelle dal punto di vista infrastrutturale, gap che da anni limita lo sviluppo del tessuto economico”. Per i segretari Cgil Cisl Uil Trapani “è necessaria una programmazione seria e concreta dei fondi del PNRR e di tutte quelle risorse che sono in attesa di essere spese per dare una spinta propulsiva a settori strategici come il turismo, l’agricoltura, l’industria, la pesca. Ma bisogna puntare anche su politiche sociali che mirino alla equità e giustizia sociale, su politiche industriali adeguate, su un maggior dialogo fra il mondo delle imprese e quello della formazione dei giovani per prepararli a tutte quelle professioni che guardano al futuro eco-sostenibile e alla digitalizzazione, con particolare attenzione all’università di Trapani rendendola attrattiva con corsi strutturati”. “La sburocratizzazione della Pubblica amministrazione e il rilancio della sanità, sono altri due obiettivi strategici, con particolare attenzione alle condizioni di difficoltà di molti pensionati nell’usufruire di servizi essenziali”. Da Monfalcone Cgil Cisl Uil lanceranno il messaggio rivolto all’Europa per “costruire insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Ma centrale resta il tema della sicurezza sul lavoro. “Controlli, prevenzione, formazione deve vedere tutte le realtà coinvolte unite nel contrasto a quella che è la più grande piaga del mondo del lavoro” concludono Canzoneri, La Piana e Macaddino.

Primo Maggio a Favignana - Il Comune di Favignana celebrà il Primo Maggio con una grande festa in piazza. Una serata all'insegna della musica e del divertimento, senza dimenticare temi cruciali come i diritti dei lavoratori e la pace. L'evento, diventato ormai una tradizione, si svolgerà quest'anno in Piazza Matrice. A partire dalle ore 18.30, il palco sarà aperto per accogliere gli artisti egadini che vorranno esibirsi e condividere il loro talento con il pubblico presente. A seguire, uno spettacolo straordinario con Mirko e Valerio, i due fratelli violinisti che dal 2020 stanno incantando il mondo intero, e la band "La Cicciuzzi", gruppo siciliano amato e apprezzato soprattutto dai giovani per l'energia travolgente e le melodie coinvolgenti. "Anche quest'anno celebreremo il Primo Maggio con una grande festa in piazza", dice il sindaco Francesco Forgione. "Sarà l'occasione per divertirsi ma anche per riflettere su questioni importanti, come il tema della sicurezza e le morti sul lavoro, che rappresentano ormai un vero dramma per il nostro Paese, e la pace nel mondo. Credo che in un periodo segnato da conflitti e tragedie - prosegue il sindaco - sia fondamentale promuovere la solidarietà e l'unione delle forze per un futuro migliore". "Sarà una serata all'insegna del divertimento - dice l'assessore Stefania Bevilacqua con delega al Turismo - con artisti locali e la straordinaria performance dei fratelli Mirko e Valerio e della band La Cicciuzzi. Un evento che unirà musica e riflessione sui diritti dei lavoratori e sulla pace. Invitiamo tutti calorosamente a partecipare".

Valderice - Anche quest'anno per il Primo Maggio la Pro Loco di Valderice, con il patrocinio del Comune di Valderice e delle sigle Sindacali CGIL CISL e UIL , ha organizzato il consueto concerto/evento presso la località di Lido Valderice. Tra le band presenti, vedremo gli Shakalab, gli Opera '80 e i Foreway, inoltre, verranno allestiti un'area per il Villaggio Gastronomico e un'area bimbi ricca di giochi, che inizia di mattina con l'appuntamento con Bimbinbici, in collaborazione con il comando della Polizia Municipale, e continua di pomeriggio con un laboratorio di Aquiloni.

Primo Maggio ad Alcamo - La Camera del Lavoro di Alcamo e il Sindacato Pensionati della CGIL festeggiano la ricorrenza del 1° maggio – Festa dei lavoratori ad Alcamo in c. da Valdibella. L’ex-feudo Valdibella appartenente al barone La Lumia fu occupato simbolicamente una prima volta nel 1949 dai contadini organizzati dalla CGIL e dai partiti della sinistra. A seguito della riforma agraria, approvata dall’ARS nel 1950 l’ex-feudo fu scorporato e le terre assegnate ai lavoratori agricoli Nell’aprile del 1966 i lavoratori agricoli tornarono ad occupare la parte dell’ex-feudo rimasta nelle mani del barone. Nel ricordo di quelle lotte, la CGIL ribadisce il proprio impegno sindacale a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici.

A Marsala bus navetta per lo Stagnone - Attivo oggi 1° Maggio a Marsala un bus speciale per il versante nord, al fine di raggiungere lo Stagnone e la zona kite in particolare. Il servizio navetta con quattro corse (A/R) nel corso della giornata: dall'Autostazione di Piazza del Popolo, partenza alle ore 12:00 - 13:15 - 14:30 - 16:00; dalla zona kite (via Passalacqua), ritorno alle ore 12:35 - 13:50 - 15:05 - 16:40. Il percorso è quello che segue la linea 4, con relative fermate lungo la Provinciale SP21 e poi SP1. Qui, raggiunto l'incrocio accanto alla Chiesa Maria SS. Immacolata, si svolta fino alla zona prossima al kite (capolinea). Ricordiamo che anche oggi 1° maggio, a Marsala sarà vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche in luogo pubblico, incluse quelle provenienti da distributori automatici. Il divieto riguarda sia le bevande consumate in forma fissa che itinerante. L'ordinanza regolamenta anche la diffusione musicale, sia dal vivo che riprodotta, all'interno e all'esterno degli esercizi pubblici. La musica potrà essere diffusa nella fascia oraria compresa tra le 10 e l'una del giorno successivo, nel rispetto della quiete pubblica e del diritto al riposo notturno dei residenti. Nelle zone sottoposte a speciali norme di tutela ambientale (ad esempio, le Zone Sic), la diffusione sonora è soggetta a ulteriori limitazioni e restrizioni.

Le iniziative in Sicilia - Tra i vari eventi in programma, a Portella della Ginestra si tiene la commemorazione della strage del 1947, organizzata da Cgil Palermo e FP Cgl. La giornata inizia con la deposizione di una corona di fiori al cimitero di Piana degli Albanesi, seguita dal raduno presso la Casa del Popolo di Piana e dal corteo verso il memoriale di Portella, con una cerimonia di commemorazione. Numerosi sono anche i festival e le rassegne previste, come la festa del Santissimo Crocifisso a Monreale, con sfilate, esibizioni musicali e spettacoli di cabaret. Ad Acireale si tiene la "Festa dei Fiori", con un "Concertone" di 12 ore di musica no stop e altre attrazioni per tutta la famiglia. Per chi preferisce esperienze culturali, ci sono molte mostre d'arte da visitare, come "Palermo Felicissima" a Palazzo Bonocore e "Thesaurus" al Palazzo Reale di Palermo, che offrono un viaggio nel tempo attraverso la storia della città. Al di fuori di Palermo, la mostra "Elyma" permette di scoprire il Tempio archeologico di Segesta attraverso installazioni vegetali e sculture sonore. E a Palermo la festività del Primo Maggio è certamente un’occasione da sfruttare per vivere a pieno le bellezze architettoniche e culturali della città. Particolarmente prediletto il centro storico del capoluogo siciliano, in un itinerario che comprende i Quattro Canti, la Cattedrale e la Cappella Palatina.

Ritorno alle origini a Valledolmo - Nel Palermitano, nella località di Valledolmo, si svolge la XXIII edizione di “Giornate dell’agricoltura – Ritorno alle origini”. L’edizione di quest’anno durerà dal venerdì 28 aprile al lunedì 1 maggio e coinvolgerà oltre 300 espositori.

Anche a Catania e provincia tanto spazio per le sagre e gli appuntamenti dedicati alla degustazione. A Maniace si conclude la Sagra della Ricotta e Provola dei Nebrodi (27 aprile-1° maggio), mentre ad Acireale si celebra la giornata conclusiva della tradizionale Nivarata (29 aprile-1° maggio), il rito della granita siciliana. Per chi ama la natura segnaliamo le porte aperte, con ingresso gratuito, dell’Orto Botanico del capoluogo etneo. A Siracusa, sempre per i più golosi, si segnala la Festa della Fragola organizzata all’Ippodromo del Mediterraneo. La manifestazione inizierà il 29 aprile e avrà il suo culmine proprio in occasione del Primo Maggio.