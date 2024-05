06/05/2024 20:02:00

Roberto Raneri, di 51 anni, alcamese, è l'operaio della provincia di Trapani morto nella tragedia di Casteldaccia (ne abbiamo parlato qui).

L'uomo è sceso nel tombino dell'impianto fognario della cantina Duca di Salaparuta assieme ai suoi sette colleghi e purtroppo per cinque di essi non c'è stato nulla da fare. Le vittime sono Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della ditta Quadrifoglio group, era di Partinico (Palermo) così come Ignazio Giordano, di 57 anni; Giuseppe Miraglia, 47 anni, era originario di San Cipirello (Palermo), mentre Giuseppe La Barbera, era una lavoratore interinale dell'Amap.